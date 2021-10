Gayá da las claves para ganar al FC Barcelona

José Luís Gayá ha hablado en VCF Media. Aunque no lo ha hecho al respecto de su renovación si ha dado las claves para ganar el domingo en el Camp Nou al afirmar que "si vamos a pensar que el Barça va a salir desmotivado, que no tenemos nada que hacer. Cuando las cosas no funcionan bien el partido más importante es el siguiente y ellos van a salir como si se estuvieran jugando La Liga porque no están en una posición muy alta y no pueden dejar escapar puntos. Esa va a ser la clave, la unión dentro del campo, que va a hacer que seamos mejores. Si queremos ganar en el Camp Nou tenemos que correr mucho más que ellos".

Ganas de volver

El capitán será una de las importantes novedades una vez ya recuperado de su lesión. "Estoy con muchas ganas de volver de mi lesión y hacer un buen partido. Tenemos mucha ilusión no solo por ganar, sino también por hacer un buen partido, seguir con las sensaciones del partido ante el Cádiz CF, que fueron buenas aunque el equipo no ganó. Vamos a ir allí a ganar" afirmaba el de Pedreguer.

Sobre Bordalás

Sobre su nuevo entrenador destaca que "conocíamos a Bordalás de sus anteriores equipos. Me ha sorprendido su nivel de exigencia y de motivación. Salimos siempre muy motivados porque nos transmite cosas muy buenas, de ir siempre hacia delante, de presionar, de no dejar pensar al rival. Estamos encantados con el míster y esperamos hacer un gran año".