David Gordo: "Ilaix tiene oficio, es un jugador muy inteligente"

Le ha tenido en las categorías inferiores de la selección española. Con David Gordo disputó el Mundial Sub 17. Para el seleccionador español sub 16 "Ilaix tiene oficio. Es muy inteligente. Aunque a veces el querer estar en todos los sitios puede llevarle a equivocarse". Fue Bordalás quien dijo que los futbolistas que llegaran al Valencia tendrían que tener "oficio", algo que no tiene que ver con la edad o experiencia. Ilaix tiene 19 años pero para David "Bordalás puso un ejemplo buenísimo con Gavi. O Pedri. A veces queremos identificar oficio con experiencia. En el mundial sub17 fue titular todos los partidos incluso siendo un año más pequeño",

Centrocampista "box to box"

El seleccionador destaca que Ilaix Moriba "no es un centrocampista posicional tipo Guillamón ahora en el Valencia. Se podría complementar perfectamente con Hugo Guillamón. Se va a mover por todo el campo. Difícil de identificar para los rivales. Es muy resolutivo en varias áreas. En ataque llega con bastante efectividad, es un buen llegador. Y ayuda en área propia ". Y añadía una cualidad muy importante "es un chico sobre todo competitivo. Le gusta competir y le gusta ganar. No escatima esfuerzos para entrenar y jugar. De los que todos queremos tener en nuestro equipo".

Y concluía afirmando que cree que su fichaje por el Valencia "va a ser un éxito. Va a saber adaptarse".