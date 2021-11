Carlos Soler: "Me gustaría marcar un gol que le diera un título al Valencia"

Este próximo miércoles el futbolista del Valencia, Carlos Soler recibirá el premio en la categoría de deportes en la XXI Edición de los Premios de Onda Cero Valencia en la categoría de deportes. El jugador del Valencia será premiado después de haber conseguido la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokyo y estrenar internacionalidad absoluta con España. Un premio que agradece Soler "gracias por el premio y es un honor poder ir a recibirlo, es un placer".

Preguntado que gol sueña marcar reconoce que "me gustaría marcar el gol que le diese un título al Valencia. Ya di una asistencia pero marcar un gol tiene que ser muy bonito".

Sus inicios en el fútbol

De todos es sabido que una "game boy" tuvo la culpa de que se decantara por el fútbol. Su abuelo le convenció a cambio de la consola para que practicara el fútbol: "Creo que aun la conservo aunque no la tengo ubicada. En el confinamiento me dio por jugar a juegos de esa época y creo que si la tengo. Es una consola que mi abuelo me ofreció, con cinco años, si me ponía a jugar al fútbol y así es como empecé en el Bonrepos. Esa historia es muy famosa y puede que sea un objeto de coleccionista (risas) A mi abuelo le tengo muchísimo cariño y era quien me llevaba a Paterna a los entrenamientos":

Y Soler se convirtió en famoso

Su primer gol importante fue ante el Celta "es mi primer gol en Mestalla, mi primera temporada que fue complicada pero para mi fue especial porque fue la de mi debut. Tengo un gran recuerdo de ese día y es un gol especial. Estoy muy contento de la trayectoria que llevo. Como goles bonitos ese y el de la temporada pasada ante el Barcelona. Como simbólico me quedo con ese porque fue la primera vez que cantan mi nombre en el estadio y al final es un recuerdo que se me queda grabado".

Y goles como ese le llevaron a ser reconocido por los aficionados al fútbol y los valencianistas "no me acuerdo la primera vez que me pidieron una foto aunque si recuerdo el cambio de que nadie me mirara por la calle a que si lo hicieran. Al principio me daba un poco de palo y fueron mis amigos quienes me lo decían".

Reconoce que también él era de pedir autógrafos y fotos cuando militaba en la cantera: "a veces me quedaba en la salida de la Ciudad Deportiva cuando entrenaba y coincidía que ellos lo hacían por la tarde. Me quedaba por allí y a los que más aprecio les tenía era Villa, Silva, Baraja... a cualquier jugador que pasara le pedía un autógrafo porque los conocía a todos. A Silva (con quien se enfrentó este domingo) no le conozco personalmente pero sé que es muy buena persona y como futbolista ya le conocemos todos".