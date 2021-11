Bordalás: "No vamos a jugar con un sistema ultradefensivo"

Vuelve el fútbol después del parón de selecciones y lo hace con la visita del Valencia al campo del líder. La Real Sociedad está en un gran momento y Bordalás lo reconoce al afirmar que "conocemos y sabemos que está en un momento de forma muy bueno. Es el líder del campeonato. Sorprende que en casa solo haya marcado cinco goles. Es un equipo equilibrado que tiene los puntos que tiene por eso. Nosotros sabemos lo que tenemos que mejorar y es en lo que estamos incidiendo. Hemos sido muy frágiles a nivel defensivo. Eso no quiere decir que vayamos a jugar con un sistema ultradefensivo. Tenemos que ser un equipo atrevido pero sabemos que la Real hace contras muy buenas con transiciones muy rápidas. Tenemos que estar muy juntos y saber interpretar el juego".

Necesidad de vender futbolistas

Esta semana se han conocido las cuentas donde para el presupuesto de esta temporada el Valencia está obligado a vender por 37 millones de euros. Preguntado por esta circunstancia y si afectará al mercado invernal, el entrenador valencianista reconoce que "mi mente y energía esta centrada en el partido de mañana. El club no me ha dicho nada, salen noticias y números que no son mi competencia. No estoy preocupado por eso sino por hacer un gran partido. A día de hoy el club no me ha trasladado nada sobre cómo está la situación en ese tema".

Hugo Duro, futbolista en racha

El Valencia empató in extremis ante el Atleti gracias a dos goles de Hugo Duro. Aunque suele jugar en banda también podría hacerlo como delantero: "es un chico que puede jugar en varias posiciones, ya lo ha hecho con anterioridad incluso conmigo como técnico, en función de las necesidades y del rival. Está en un buen momento y con confianza y seguro que va a seguir creciendo".

La lesión de Thierry

El portugués Thierry Correia sigue recuperándose de su lesión. Hoy Bordalás ha reconocido que ha visitado a otro especialista al no mejorar "Thierry se está demorando en el tiempo. Lo ha visto otro especialista y está analizando lo que es la lesión porque se está demorando. Han puesto en marcha otro tratamiento para ver si va mejorando. Es un problema de pubis con algo de abductor con una molestia que no remite, confiamos que no sea una lesión importante, están analizando el porqué esa mejoría tan lenta que está teniendo. Confiamos que con el nuevo tratamiento pueda estar con el grupo en breve".

Vuelve Maxi Gómez

Ya recuperado de su lesión, el Valencia recupera a Maxi Gómez "ya está en condiciones para jugar y siempre un descanso después de una lesión viene bien. Sabe que tiene que mejorar y crecer y ayudar mucho más a su equipo. Le vemos bien y que puede ayudar, es un jugador más que recuperamos y que puede jugar mañana aunque no sabemos si de inicio o no".