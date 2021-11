Bordalás: "Lo que cuenta en el fútbol es ganar, lo demás son cuentos"

LEER MÁS Sin Paulista ni Lato y con la duda de Maxi para enfrentarse al Atleti

Sin Paulista y con la duda de Thierry afronta el Valencia el encuentro ante el Atleti. Sobre el portugués afirmaba Bordalás que "reapareció y volvió a tener unas molestias. Hemos trabajado para fortalecer la zona y vamos a ver si podemos finalmente contar con él para mañana".

Gayá y Soler con la selección

Ayer se conoció la presencia en la lista de Luis Enrique de Gayá y Soler. Ambos jugadores vienen recuperándose de sendas lesiones y el técnico reconoce que "están entrenando bien y los estamos cuidando porque han salido de lesiones. Mañana tienen posibilidades de estar en el once sin ninguna duda".

Reunión con Lim

Durante este parón de selecciones, Bordalás tenía previsto viajar a Singapur. El técnico afirmaba que "si es verdad que teníamos programada la posibilidad de viajar para estar con Lim. Pero dado que ha habido un incremento en la incidencia de COVID y no permiten reunirse a más de dos personas, la posibilidad está parada. Aunque sino será telemática. Lo que es seguro es que nos volveremos a reunir".

Bailar con Simeone

Todavía resuenan las palabras de Emery al acabar el encuentro del pasado sábado. El técnico vasco afirmaba que "dos no bailan si uno no quiere" en relación al planteamiento que hizo el Valencia. Preguntado sobre si bailará con Simeone, Bordalás afirmaba que "no entiendo muy bien la pregunta. Imagino que se refiere a lo del fin de semana pasado. Vamos a intentar jugar al futbol contra un gran equipo. Todos hemos visto el nivel de exigencia del fútbol moderno. Sabemos que mañana va a ser un partido muy exigente. Veo al equipo mentalizado y preparado. Sabemos lo que quiere nuestra afición y es lo que tenemos que darle: darlo todo, dejarse el alma, la piel, defender el escudo como un auténtico guerrero y eso es lo que vamos a hacer mañana".

Además insistía en que "el planteamiento va en función de las armas que tengamos en ese momento y del rival. Cada partido es distinto. Igual el Villarreal esperaba que hiciéramos una presión alta y sorprendernos. No entro a valorar si le gusto más o menos a un entrenador rival. Lo que me interesa es mi club. En fútbol lo que vale es ganar, lo demás son cuentos e historias".

Ausencia de Guedes con Portugal

Sobre la sorprendente ausencia de Guedes con Portugal comentaba que "le he visto bien. No he hablado con él de ese tema. A mí las selecciones no me interesan, me interesa el Valencia. Sé que es un premio para los chicos, pero no tengo tiempo para pensar en la selección de cada país. Mi energía la aplico en el Valencia".

El rival, el Atlético de Madrid

También Bordalás se ha deshecho en elogios con el rival. "El Atleti es un equipo que lleva muchos años haciendo muy bien las cosas. Es el actual campeón de liga y es un grandísimo equipo. No ha sido solo una dificultad para mi. El no ganarle es algo del pasado. Estamos preparados y con la ayuda de nuestra afición mañana haremos un gran partido ante el Atleti".

Y añadía que "la competición cada año es más exigente y difícil. Todos podemos ver cada fin de semana lo difícil que es sacar los puntos. No creo en equipos grandes y pequeños sino en la alta competición. A todos nos cuesta mucho ganar. Es un equipo dificil, competitivo, con un plantel tremendo. El Atleti es un grande con un magnifico entrenador que lo viene demostrando desde hace años y candidato a todo sin ninguna duda".