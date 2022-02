Bordalás: "Podemos seguir viviendo del pasado pero la realidad es que no nos da para competir"

El Valencia caía goleado por 1-4 en Mestalla ante el FC Barcelona y su técnico, José Bordalás mostraba su frustración y enfado al no poder competir con los equipos de la zona noble. El alicantino afirmaba que "ahora mismo no nos podemos compararnos con la zona alta de la clasificación. No le hemos ganado a ninguno. Esa es la realidad, si la queremos ver, bien y si no podemos seguir viviendo del pasado. A día de hoy el Valencia no tiene el potencial de los equipos de la zona alta y no podemos competir con ellos, no nos da. Por eso tengo frustración porque yo estoy aquí para ganar a esos equipos".

Y añadía que "obviamente es una realidad. Con los números que hemos cosechado es una temeridad pensar en Europa. Tenemos que sumar los puntos necesarios para no sufrir. Cuando uno encaja tantos goles podemos pensar en cualquier posibilidad. Hemos probado de todo, defensa de cinco, reforzar el medio del campo pero somos el segundo equipo más goleado del campeonato. No nos da. Tenemos que despertar porque no podemos dar tantas facilidades. Hoy la diferencia ha sido enorme entre el Barcelona y el Valencia".

Visiblemente enfadado con la situación actual recalcaba que "estoy frustrado y muy muy cabreado porque no era mi objetivo cuando llego a un club como el Valencia. No es lo que yo quiero. Quiero un equipo que compita y salga muerto del campo del futbol. No estoy satisfecho. ¿Nos da para eliminar al Athletic? Si competimos como allí estoy convencido que si, a eso es a lo que hay que darle continuidad a la imagen que dimos en Bilbao".

Además volvía a destacar la diferencia que existe hoy en día entre el Valencia y los equipos de la zona alta: "tenemos que ser conscientes que a día de hoy hay mucha diferencia entre el Barcelona y nosotros. El Barcelona esta aquí (señalando arriba) y nosotros aquí (señalando abajo) El Valencia es un equipo histórico pero al final del partido ves la diferencia que hay que es tremenda".

El objetivo de no sufrir hasta final de temporada

Al igual que hiciera estas Navidades el técnico ha vuelto a poner el foco en que el objetivo debe pasar por su sufrir dificultades (pelear por el descenso) hasta final de temporada. El Valencia lleva sin ganar desde el pasado mes de diciembre y aún no lo ha hecho en este año 2022. Bordalás destacaba que "no pensaba que esta iba a ser la realidad del equipo. Me llama la atención que seguimos cometiendo los mismos errores que cuando llegué el primer día. No pensaba que esto pudiera ocurrir pero esta es la realidad. Me llama la atención que el equipo haya sido capaz de competir como en Bilbao y eso es lo que yo quiero, que estemos más atentos y no concedamos tanto como al Barça".

Sobre la sangría de goles encajados que tanto les penaliza afirmaba que "soy el máximo responsable pero la realidad es que llevamos trabajando desde el primer día para mejorar esos números y no lo hemos conseguido. Todas las semanas trabajamos en ese aspecto y no lo ponemos en práctica en los partidos. Tenemos que mejorar en esa faceta porque aun no hemos conseguido el objetivo de sumar los puntos necesarios. Tengo que pedir perdón, estoy tiste por la afición porque no se merece la imagen que hemos dado hoy. Puedes perder pero no te pueden superar con tanta facilidad. Nos hemos visto impotentes".

Y concluía con un llamamiento a no confiarse "soy ambicioso y mi objetivo es intentar mejorar las prestaciones y el equipo de temporadas anteriores y no lo hemos conseguido. Todavía quedan partidos y tenemos que mejorar. El último partido en Vitoria no fue nada nuevo. Toca preparar el partido de Mallorca. Es vital y a partir de ahora por arriba y por abajo es lo que hay. No nos podemos confiar porque hemos conseguido nada y hasta que no sumemos los puntos necesarios debemos seguir trabajando para corregir esta mala racha y no podemos estar tranquilos".