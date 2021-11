Bordalás: "Nos vamos con la sensación de que pudimos ganar"

El Valencia sacó un empate a cero de su visita al Reale Arena. Los de Bordalás cuajaron un buen partido y en el tramo final tuvieron dos oportunidades para llevarse el encuentro, una en un remate de cabeza de Maxi y la otra en el últimos suspiro cuando Gayá a punto estuvo de marcar tras un centro de Soler. Por eso José Bordalás tenía claro que "nos hemos quedado con la sensación de que hemos podido ganar el partido. Ha sido una pena porque nos hemos quedado muy cerca en los últimos minutos. Nos quedamos con el trabajo y este es el camino".

Consistencia defensiva

El entrenador estaba contento con el trabajo realizado. Afirmaba Bordalás que "no estoy enfadado, estoy contento, pero me gusta ganar y cuando no gano no estoy del todo contento, pero estoy feliz por el trabajo realizado. Teníamos que ser más consistentes y mejorar defensivamente porque hemos encajado muchos goles en los últimos partidos, y hoy contra la Real Sociedad no solo no hemos encajado sino que además casi no nos han generado ocasiones en la segunda parte".