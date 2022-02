Bordalás: "El mediocentro era una prioridad"

Era una esperada rueda de prensa. La de José Bordalás una vez concluido el mercado y con los fichajes de Cömert, Ilaix y Bryan Gil. Ya advertía el técnico que "no voy a ser el portavoz, solo del equipo, del día a día". Y ya en su primera valoración insistía en que "son las incorporaciones que han llegado. Si es verdad que me hubiera gustado tener un mediocentro pero no ha podido ser, me consta que se ha trabajado pero no ha venido. Era una prioridad incluso sin la salida de Wass. Son los jugadores que tenemos e intentaremos mejorar, ser eficaces y hacer una buena segunda vuelta". Y añadía que" no ha llegado el mediocentro. De Ilaix hablábamos de un 8. Ha salido Daniel y no hemos cubierto esa posición. Soy entrenador del Valencia y voy a intentar que el equipo dé el máximo rendimiento. Nos van a ayudar porque vienen con mucha ilusión y tienen energía".

Sin noticias de Lim

Aunque el mismo entrenador había anunciado que estaba programada una reunión con Lim, lo cierto es que no se ha producido. "No he tenido contacto directo con Lim ha sido con el presidente y Corona", decía para afirmar también que "no me sorprende nada en el fútbol. No hubo ninguna promesa, nos emplazamos y él tendrá sus motivos y su agenda y a través del presidente se han decidido las cosas del día a día del club".

Califcativo al mercado del Valencia

Preguntado sobre qué calificativo le pondría al mercado del Valencia y el porqué no se ha podido fichar al mediocentro afirmaba que "no voy a poner ningún adjetivo. Yo no soy el portavoz de todo, solo del equipo, del día a día. Hay otras personas que son portavoces y yo no sé los motivos".

No obstante reconocía que sí había habido consenso respecto a los que han llegado "trasladamos siempre dentro de un consenso las necesidades. Si no han llegado esos puestos como el de mediocentro es porque el club no habrá podido y no se habrá encontrado esos jugadores que nos aumenten el nivel". Y volvía a insistir en la ausencia del mediocentro "hay jugadores que habíamos hablado de ellos. La posición de mediocentro no se ha cubierto. No es por responsabilizar a nadie".

Y respecto a esa falta de oficio y si los que han llegado lo tienen añadía que "confiamos en que lo tengan. Es evidente que tenemos la media más joven del campeonato. Hay futbolistas que tienen que madurar y saber manejar los tiempos del partido. No podemos lamentarnos por esa falta de oficio. Queda lo que queda del campeonato y tenemos que sacar el máximo rendimiento al equipo".

Objetivo de la temporada

Tampoco ha querido comprometerse a la hora de poner un objetivo una vez cerrado el mercado "yo solo pienso en sumar puntos para acercarme a los puestos de arriba. Soy realista y no podemos pensar en Europa cuando no hemos ganado a equipos de mitad tabla hacia arriba. Que me gustaría pelear por el campeonato, claro que me gustaría pero la realidad es otra". "Vamos a darle importancia al partido de mañana. Tenemos la posibilidad de estar en semifinales. Tiene que ser un dia importante. Lo hemos preparado con el máximo interés. Sería muy bueno meternos en una semifinal. No podemos hablar de objetivos a largo plazo porque no sabemos el rendimiento que va a dar el equipo en esta segunda vuelta".

Su relación con Anil y la posibilidad de seguir el año próximo

En relación a su continuidad la próxima campaña tampoco ha querido ser claro "mi relación es buena y profesional. Cualquier especulación forma parte del mundo del fútbol. Yo ahora no estoy pensando en la próxima temporada sino en el actual. No podemos hablar de la temporada que viene". Y sobre si abre la puerta a especulaciones afirmaba que "yo no alimento nada. Estoy tranquilo y trabajando con una dedicación máxima. No me voy a poner ningún límite y me da igual la situación. Estos jugadores son los que han venido y con ellos voy a ir a muerte".

El rival de Copa, el Cádiz

Sobre el Cádiz, rival mañana en Copa del Rey afirmaba que "espero un partido complicado porque en su mente tienen lo mismo que nosotros, que pueden hacer historia. Tienen una oportunidad histórico al igual que nosotros. Han hecho alguna incorporación como la de Lucas Pérez. Desde el cambio de entrenador han mejorado en resultados. Sergio es un magnífico entrenador y lo está demostrando. Sabemos que es una oportunidad única". Y sobre si el Valencia es favorito añadía "favorito obviamente lo eres por historia aunque eso sirve de poco. Aquí hay que jugar en Mestalla. Nuestra afición nos da una energía y un plus extraordinario. Tengo que darle las gracias a la afición porque siempre ha estado con el equipo. Tenía una muy buena opinión la afición. A partir de ahí once contra once y confiamos que podamos hacer un gran partido".