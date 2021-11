Bordalás: "Si no le ganas a ninguno de los ocho primeros, no mereces estar arriba"

Un empate en Mestalla ante el Rayo Vallecano que dejó muy insatisfecho al entrenador del Valencia. Bordalás afirmaba que "si no le ganas a ninguno de los ocho primeros es que no mereces estar arriba. Y si no me ganas a esos difícilmente vamos a poder estar entre los mejores. Hay que cambiar esa dinámica y empezar a sacar buenos resultados. También hay daños colaterales porque perdemos a Foulquier y Diakhaby para el siguiente partido por tarjetas y estamos en dificultades".

No le gustó el juego de su equipo

Reconoce que "no me gustó el equipo. En líneas generales no hemos estado bien. Quizá a nivel ofensivo mejor en el segundo tiempo que en el primero. A nivel defensivo hemos concedido demasiado y eso le ha dado oportunidad al Rayo. Hemos tenido pérdidas en zona de riesgo inaceptables. Nos cuesta Dios y ayuda despejar y hay que mejorar a nivel defensivo porque hemos podido ganar el partido pero también perderlo. Es una constante esos errores defensivos y debemos corregirlo porque sino no vamos a ganar partidos".

Mala racha con una victoria en once partidos

Sobre la dinámica y la ausencia de buenos resultados afirma que "llevamos una mala dinámica de resultados. Hoy enfrente teníamos a un rival que está muy en forma y no hemos estado a gusto en muchas fases. Hay que darle continuidad al juego. Si hubiéramos marcado el segundo gol, que lo hemos tenido, quizá el partido habría cambiado".

Falta de creatividad

El técnico reconoce que al equipo le falta juego. "Nos ha faltado creatividad pero también porque enfrente teníamos un rival que presiona muchísimo. El que no corre no puede ganar porque hoy en día todos los equipos compiten. El Rayo nos ha dificultado crear juego. Es una pena porque ha habido una muy clara de Carlos Soler y ahí podría haber cambiado el partido".

La sustitución de Guedes

El portugués Gonzalo Guedes no tuvo su mejor día y fue sustituido. El entrenador valencianista explicaba el motivo del cambio al afirmar que "no ha habido ningún problema físico. Pensaba que necesitábamos un jugador diferente arriba. Es un gran jugador pero había tenido varias pérdidas que nos estaban dificultando".