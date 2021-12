Alessio Lisci: "Hemos tocado fondo"

El Levante Ud se despidió de la Copa del Rey en la segunda ronda ante el Alcoyano en El Collao en los penaltis a pesar de jugar con uno más en la prorroga a la que llegó tras tener que remontar un 3 a 1 adverso. Una derrota que ha dolido mucho a una situación, la que atraviesan los levantinistas, dramática. Al acabar el encuentro, el italiano Alessio Lisci compareció ante los medios de comunicación para entonar un mea culpa, un perdón y señalar a una plantilla que si que fue a por la eliminatoria al arrancar el encuentro, el Alcoyano.

Una primera parte desastrosa

“La primera parte no es un partido de fútbol, no podemos hacer un partido así. No tiene nombre la primera parte que hacemos. Se repiten las situaciones de balón parado que no se pueden admitir. En el descanso hemos hablado bien, y el equipo la segunda parte ha mostrado otra mentalidad. Es un campo muy difícil por la intensidad que mete el rival. En la prórroga hemos intentado moverlos de un lado a otro, pero tienen mucho físico. Analizar el fútbol hoy no tiene mucho sentido, pedir disculpas a la afición y ya está”.

Sensación de tocar fondo

El italiano habló sobe lo que habló con la plantilla al descanso después de una muy mala primera mitad, “son cosas de vestuario. Ha estado entretenido el descanso. Son momentos que son claves en la temporada. El palo de hoy nos ha venido muy bien porque el Alcoyano nos ha marcado una dirección. El Alcoyano nos ha demostrado qué significa tener intensidad y apretar. El palo de hoy nos va a venir muy muy bien. Hemos tocado fondo y el equipo lo sabe. No es una situación táctica, es una situación de actitud”.

Mensaje a la afición

“A la afición le damos las gracias porque son espectaculares, una afición increíble y no les estamos devolviendo nada. Nos están dando mucho a cambio de nada. Una vez más le pido disculpas de parte del equipo y mía, un porcentaje de culpa altísimo es mío. El día de hoy va a hacer cambiar la mentalidad a muchos jugadores, lo tengo clarísimo”. “Ahorramos esfuerzo pero no es nuestra intención. Era una copa importante y hemos fracasado. Hemos fracasado. Asumirlo y que no vuelva a pasar” concluyó Lisci que ya piensa en el derbi de Valencia el próximo lunes en el Ciutat de Valencia.