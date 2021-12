Lisci: "El Alcoyano es el peor rival que nos podía tocar"

Con el Levante sin conseguir esa primera victoria en La Liga llega de nuevo la Copa del Rey. Los levantinistas golearon al Huracán Melilla (0-8) para pasar a la siguiente ronda del torneo del KO. Y este martes se enfrentarán al Alcoyano en una nueva ronda de la Copa del Rey.

Para el técnico granota "tenemos muy claro lo que es jugar allí. Es un equipo muy intenso en un campo donde aprietan mucho. Tienen jugadores muy grandes que en el juego directo son muy peligrosos. Es muy difícil hacerles daño, la trayectoria del año pasado en Copa demuestra que ganar allí es muy difícil y habrá que hacer las cosas muy bien. Tendremos que hacer las cosas muy bien porque es el peor rival que nos podía tocar".

En el encuentro ante el Espanyol fue expulsado el lateral derecho Son. Más tarde y de forma anónima un tuitero colgó un video repleto de insultos al futbolista del Levante que por supuesto no tuvieron el respaldo de la afición. Todos condenaron ese video y hoy la he hecho el técnico Alessio Lisci "os puedo asegurar que al final del partido los jugadores son los que están más tocados. Son personas, todo el mundo tiene derecho a criticar pero no puedes pasar una línea. Son pudo haber cometido algún fallo pero no es el único. Los goles vienen de una cadena de errores, no se puede reprochar a él que además marcó un gol. Se puede criticar pero sin pasar una línea, no es necesario hacerle daño pasando la línea de la educación".