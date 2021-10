Silvia Congost: “La dependencia emocional hace que alarguemos la relación aunque ni siquiera nos guste la persona”

Silvia Congost es psicóloga, autora de 9 libros de éxito, conferenciante y líder inspiracional en redes sociales, donde cuenta con centenares de miles de seguidores. Lleva más de 20 años investigando sobre el amor y las relaciones sentimentales. Apasionada por lograr que el amor no nos haga sufrir, su impactante discurso y manera de comunicar ya ha ayudado a miles de personas a liberarse de vínculos destructivos y a enseñarles cómo construir relaciones sanas.

'Entender el amor, para vivir mejor'

Se trata de una experiencia vivencial sobre el amor y las relaciones de pareja de lo más transformadora, que ya han visto más de 2.000 personas en las cuatro primeras funciones. Un éxito arrollador que ha propiciado que se programen nuevas citas para este otoño, entre ellas el 17 de octubre en el Teatro Olympia de Valencia.

En España se divorcian 95.000 parejas al año y es el segundo país con más divorcios por bodas, según apuntan las estadísticas más recientes. Además, se reduce a casi la mitad la intención de volver a contraer matrimonio tras una separación. Y 8 de cada 10 millennials prefieren la soltería a estar en pareja. ¿Cuál es el motivo real que conduce a la infelicidad y a la ruptura de tantas parejas año tras año?

La pandemia no ha sido una de las causas principales de este escenario actual, sino más bien un acelerador de un problema de base, que evidencia en la mayoría de casos que no sabemos elegir bien a nuestras parejas. Y, lo peor, cuando nos damos cuenta de que la relación ya no funciona, somos incapaces de irnos. ¿Cuáles son los motivos que llevan a una pareja a alargar un vínculo sin futuro? ¿Cuáles son los ingredientes de una relación sana y con una base duradera? En definitiva, ¿cuál es la fórmula exitosa del amor?

A partir de su propia experiencia personal y de su dilatada experiencia profesional, Silvia dará respuesta a todas estas preguntas en su nueva y más reveladora experiencia sobre el amor, que no dejará a nadie indiferente y nos ayudará a apostar por una vida plena y feliz de verdad.