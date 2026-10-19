La NASA, en busca de nuevos "colaboradores"

¿Cuánto de cierto hay en el rumor de que cualquiera puede ayudar a la NASA desde su propia casa? Este lunes en la sección "Pasaporte al Universo" de Más de Uno Valencia, Carlos Vergara, miembro de la Asociación Valenciana de Astronomía (AVA), abre las puertas de la ciencia ciudadana para descubrir los proyectos que se encuentran al alcance de todos: desde identificar galaxias para entrenar inteligencia artificial y escuchar las señales de Júpiter hasta detectar impactos en la Luna o colaborar en el estudio de asteroides.

Los trabajos más demandados por la NASA

Vergara explica que existen hasta 49 campos en los que colaborar con la agencia estadounidense y que se trata de una cooperación muy extendida en el país americano y que está llegando a Europa progresivamente, ya que la ESSA también cuenta con programas abiertos a la ciudadanía. Entre algunos de los trabajos más demandados por la NASA se encuentran las escuchas activas de planetas, la sintonización en directo con la Estación espacial internacional o el entrenamiento a una IA muy específica capaz de reconocer diferentes tipos galaxias.