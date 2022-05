La doctora Teresa Arnandis, Lady Science, nos presenta su libro “¡Eres un milagro andante! Lo que los científicos saben y no te han contado sobre tu cuerpo”

¿Eres más joven de lo que indica tu carnet de identidad? ¿Puedes saber si ya has besado al amor de tu vida? ¿Cuándo dejas de crecer? ¿Es el clítoris el punto G? ¿Cómo saben los medicamentos dónde te duele?

La doctora Teresa Arnandis, científica y divulgadora, te resuelve todas estas cuestiones y muchas más desde una perspectiva íntima e inexplorada, pero con rigor científico. Vivirás un viaje fascinante por todo tu cuerpo a través de los diferentes aparatos y sistemas, organizados de acuerdo con las tres funciones vitales: nutrirse, relacionarse y reproducirse. Aunque no lo creas, a eso has venido, así que no te agobies si no acabaste la derivada a tiempo o si no tienes el último smartphone. ¡Eres un milagro andante! es un libro práctico y dinámico, una auténtica aventura en la que descubrirás cómo eres y cómo interactúas con la comida o con los medicamentos. Además, encontrarás trucos y claves para cuidarte y quererte, siempre desde la evidencia científica. Eres una joya biológica única, ¡así que brilla con luz propia! Aventúrate a conocer tu maravilloso cuerpo de la mano de LadyScience.

LA AUTORA

TERESA ARNANDIS CHINESTA, más conocida como @LadyScience, es doctora en Bioquímica y Biomedicina, licenciada en Farmacia y en Óptica y Optometría, ambas con Premio Extraordinario de Final de Carrera, y diplomada en Sanidad. Realizó su postdoctorado en la Queen Mary University de Londres, donde lideró varias investigaciones sobre los mecanismos de invasión tumoral en la glándula mamaria. Actualmente, compagina su trabajo de investigadora y profesora en la universidad con la divulgación científica en redes sociales, donde recibe más de 20 millones de visitas mensuales. Además, gracias a su labor divulgativa ha recibido varios premios entre los que destaca el Premio Francisco Moratal Peyró, y ha sido incluida en la lista Forbes como una de las mejores influencers de divulgación científica en 2021.