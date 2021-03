La Brújula C. Valenciana 05/03/2021

La Brújula Comunitat Valenciana notícies amb Núria Moreno i amb Palmira Benajas, Gente Viajera Comunitat Valenciana. Hui al Rebost de la Comunitat Valenciana parlem de productes típics de Magdalena a Castelló amb Cèsar Solsona, del gremi de forners i de Falles a València amb Alícia Fortuny de l'Orxateria Fabian que ens parla dels bunyols. Amb Joan Such, guia oficial de turisme de la Comunitat Valenciana fem un complet recorregut per Altea, per conéixer la seua història i els seus atractius.