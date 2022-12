València se suma a la manifestación estatal en defensa de la Ley Trans

El retraso y polémica en torno a la aprobación de la popularmente conocida como Ley Trans ha motivado, por vez primera, una convocatoria estatal y unitaria en defensa de la citada norma y, en definitiva, de los derechos de las personas LGTBI y trans. Decenas de ciudades repartidas por el conjunto de la geografía española se suman a este llamamiento, entre ellas, València. Con el eslogan "Derechos Humanos sin recortes", la Plaza del Ayuntamiento de la capital valenciana es el escenario escogido para la manifestación, en la que participarán organizaciones LGTBI y trans tanto de la ciudad como de la Comunitat Valenciana. Un lema que, en este sentido, sonará en las calles de otras muchas ciudades españolas.

Los manifestantes reclaman la aprobación de la Ley Trans y piden al Gobierno, integrado por PSOE y Unidas Podemos, que "no se utilice al colectivo", dicen, "como moneda de cambio". "Exigimos al Gobieno que cumpla lo pactado en el Orgullo LGTBI del año pasado, donde el borrador estaba acordado por los partidos que forman parte del Gobierno", ha explicado el coordinador general de Lambda València, Fran Fernández, en declaraciones a Onda Cero. "No puede ser que, a día de hoy, las personas LGTBI y trans sigamos sin una ley aprobada a punto de cerrarse el año 2022", ha añadido Fernández a preguntas de esta emisora de radio.

Menores y personas migrantes

En este sentido, el coordinador general de Lambda València llama la atención, especialmente, sobre la situación de los menores y de las personas migrantes. En este último caso, Fran Fernández pide que sean las embajadas españolas quienes analicen, caso por caso, las solicitudes de asilo LGTBI, y no los países de origen. "No puede ser que se le pida al verdugo que haga un informe sobre si, efectivamente, es un verdugo o no, que es lo que quiere el Partido Socialista", ha criticado el coordinador general de Lambda València. "Están planteando que el país de origen estudie la situación de las personas LGTBI en origen para, después, trasladar la información a España", ha censurado Fernández.