El portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, dimite para retomar su carrera profesional

En una carta pública difundida este viernes, Ferri --ingeniero industrial y trabajador en el sector del automóvil-- recuerda que hace una década que empezó su trayectoria como diputado, unos años en los que pasó de formar parte "de la oposición más firme en Les Corts contra la mayoría absoluta del PP a encabezar como síndic un grupo parlamentario de gobierno, clave en las transformaciones que está impulsando el Botànic para mejorar la vida de los valencianos y valencianas".

"Durante estos años muchas cosas han cambiado, pero algunas continúan inalterables. Sigo pensando, como el primer día, que nuestro paso en la política institucional es un servicio que prestamos de forma temporal para intentar mejorar la realidad que nos rodea. Y para que esto sea posible, tenemos que saber de dónde venimos pero también tenemos que tener donde volver", asevera.

En este sentido, añade: "Personalmente tengo claro de dónde vengo: soy un trabajador que, de forma temporal, me he dedicado a la política institucional. Los primeros años, de hecho, compatibilicé las dos tareas. Desde que asumí la sindicatura de mi grupo parlamentario, ya me he dedicado de manera exclusiva a las responsabilidades institucionales a través de una excedencia. Esta es mi manera de entender la política desde el punto de vista personal. Con un pie a las instituciones y el otro en la vida que hay fuera de las cuatro paredes del parlamento".

Gracias a esto, apunta, ha podido desarrollar su labor de "una manera más libre y plena, sin dependencias ni vínculos", y únicamente, siguiendo sus "convicciones y la lealtad al proyecto" que representa. Pero ha llegado un punto, admite, "en que la dedicación institucional y la carrera profesional se han vuelto incompatibles".

"Por esa razón, --explica-- he decidido que, después de más de diez años en primera línea institucional, es el momento de volver a mi trabajo y dejar que otros tomen el relevo en mis responsabilidades institucionales".

Próximamente formalizará su renuncia al acta de diputado de Les Corts y admite que es "una decisión difícil", pero "meditada". "Creo que es la correcta tanto desde el punto personal como colectivo", apostilla. Asimismo, resalta que continuará formando parte de la Ejecutiva de Més Compromís y del proyecto de Compromís, con el que asegura sentirse "plenamente identificado".

Fran Ferri termina la misiva con agradecimientos a sus compañeros, afiliados, miembros de Compromís y a "los centenares de miles de valencianos y valencianas que han depositado la papeleta dentro de las urnas" y le han permitido representarlos.

"COMBATIDO LA CORRUPCIÓN Y EL MAL GOBIERNO"

"Ha sido un honor ser representante del pueblo valenciano. Me llevo la satisfacción de todos estos años de trabajo por los valencianos y valencianas. De haber podido hacer de mi visibilidad un arma contra el odio. De haber combatido la corrupción y el mal gobierno. De haber trabajado para construir una alternativa como el Botànico, preservando su estabilidad, pero sin olvidar la obligación de ser valientes y transformar una realidad demasiado injusta con demasiadas personas".

Precisa que deja la primera línea institucional "pero no la política ni la militancia". "Porque algunos sabemos muy bien que todo aquello personal es político. Porque la militancia por aquello que creo es la única manera que sé de vivir. Y, sobre todo, porque, esté donde esté, nunca dejaré de trabajar por un país más libre en un mundo más justo".