A partir de este viernes pueden solicitarse las ayudas del Plan Resistir en València

El anuncio publicado en el BOP explica que el objeto de convocatoria es “acometer actuaciones encaminadas a paliar las consecuencias de la pandemia sobre los sectores productivos”. Se trata en concreto de la línea de Ayudas Paréntesis previstas por el Plan Resistir para ser tramitadas por los municipios. Estas ayudas se dirigen a cubrir los gastos corrientes de la actividad realizada por las personas trabajadoras autónomas y las microempresas, con un máximo de 10 personas trabajadoras. Son 2.000 euros para cada negocio, ampliables en 200 euros por trabajador hasta un máximo de diez empleados.

A lo largo de los últimos días desde el gobierno local han insistido en que estas ayudas no se otorgarán por orden de llegada, sino a todos los que las pidan dentro de los 20 días de plazo y cumplan los requisitos. En este sentido el alcalde de València, Joan Ribó, ha vuelto a insistir este jueves en que “no es preciso pedirlo el primer día, y no es bueno hacerlo para no saturar las redes informáticas del Ayuntamiento”, tal y como pasó hace unos días con las de la Generalitat.

El Plan Resiste destina a la ciudad de València un total de 28,8 millones de euros en estas Ayudas Paréntesis, de los cuales el 62,5% del total (18 millones) es sufragado por la Generalitat, el 22,5% (6,4 millones) es financiado por la Diputación de Val y el restante 15% (4,3 millones) es aportado por Ayuntamiento de València. Precisamente este viernes la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento acordará convocar un proceso negociado por varias entidades bancarias con el fin de seleccionar la mejor oferta del crédito que pedirá el Consistorio para aportar esos 4,3 millones que le corresponden.