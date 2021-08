Un falso aviso al 112 por una reyerta multitudinaria moviliza 22 policías y una ambulancia

Una alerta falsa al teléfono 112 del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat que avisaba de una violenta reyerta en la pedanía de El Perelló movilizó este pasado fin de semana hasta 22 agentes de la Policía Local de Sueca y Guardia Civil, además de a una unidad sanitaria SAMU. Según ha informado el Ayuntamiento de Sueca en un comunicado, los hechos sucedieron sobre las 2.25 horas de la madrugada del sábado al domingo. A esa hora, la Policía Local recibió una comunicación desde el CCE que avisaba de que "40 personas se agreden, tres heridos arma blanca, un varón consciente, dos inconscientes, tienen navajas y dicen que van a ir a por pistolas". El testigo reiteró lo expuesto desde el 112 tras contactar con él y dijo encontrarse en la puerta de entrada del camping del Perelló.

Las primeras unidades de la Policía Local y Guardia Civil operativas en el municipio de Sueca se personaron en pocos minutos en el acceso del mismo camping para atender la emergencia. Al mismo tiempo se movilizaron urgentemente Unidades de Seguridad Ciudadana (USECI) de la Guardia Civil --se trata de unidades de reserva de ámbito provincial para apoyos operativos de la Compañía de Sueca--. Ante la gravedad de los hechos descritos, en breve espacio de tiempo en el lugar se habían personado 22 agentes de Policía Local y Guardia Civil y una unidad sanitaria del SAMU.

Responsables del Camping San Pascual informaron no tener constancia de pelea alguna en el lugar y tras realizar vigilancia preventiva dinámica en toda la instalación, no observaron incidencia alguna. Asimismo, los clientes notificaron no haber apreciado la trifulca que se había alertado.

Multa de hasta 6000.000 euros

Tras llevar a cabo las investigaciones oportunas, la Policía Local confirmó la identidad de un joven de 26 años que presuntamente realizó la llamada a Emergencias y ya se han redactado las diligencias para iniciar la incoación del procedimiento sancionador por parte de la Generalitat. "Este tipo de comportamientos pueden alterar el sistema de emergencias y poner en peligro la vida de personas que realmente puedan necesitar una ayuda o asistencia sanitaria urgente", ha advertido el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Sueca, Carlos Ramírez. "Las llamadas falsas --ha incidido-- también vienen a afectar el tiempo de respuesta a servicios o urgencias reales". El edil ha recordado también que "este tipo de comportamientos incívicos pueden acarrear sanciones económicas de hasta 600.000 euros".

Por último, Ramírez ha mostrado su satisfacción por la "inmediata respuesta de servicios sanitarios, Guardia Civil y Policía Local; estos últimos movilizaron todos los efectivos disponibles esa madrugada ante la gravedad de la situación violenta que jamás se produjo". Se da la circunstancia de que el domingo se cumplía un año de una pelea multitudinaria en el Perelló, entre grupos procedentes de pueblos de l'Horta Sud, que se saldó con un menor de 17 años herido con arma blanca y otro hombre lesionado.