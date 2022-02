El dispositivo especial de seguridad, listo para las Fallas: "Es un reto muy grande"

A escasas horas del comienzo oficial de las Fallas de València con la tradicional Crida desde las Torres de Serranos, el Ayuntamiento de València ha dado a conocer hoy los detalles del dispositivo especial de seguridad para las fechas más señaladas. La capital valenciana contará con más de 1.800 agentes de policía, varios drones y un helicóptero para mantener la seguridad durante los principales días de las fiestas josefinas. Sin lugar a dudas, se trata de uno de los dispositivos más importantes de los últimos años porque se trata de una auténtica prueba de fuego: las primeras fiestas desde el inicio de la pandemia motivada por el COVID-19 hace ahora dos años.

Precisamente, una de las principales recomendaciones sociales pasa por el cumplimiento de la normativa anti-COVID de Fallas, esto es, mantener la mascarilla en actos multitudinarios y aglomeraciones, como la mascletà. En este sentido, el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, ha hablado de “gran reto” para la ciudad. “Lo entendemos como un reto muy, muy, muy grande porque yo creo que es el mayor reto de la Historia reciente de la ciudad de València. No ha habido Fallas como estas porque tenemos unas Fallas como las de 2019 pero en una situación de pandemia”, ha analizado Cano en una rueda de prensa celebrada esta misma mañana.

Más allá de la actualidad marcada por el coronavirus, las agresiones – sean sexuales o no – continuarán centrando buena parte de la acción de la Policía Local de València. El cuerpo mantendrá activo su Grupo GAMA durante las veinticuatro horas del día, estrechando su colaboración con las comisiones falleras. “Para que en cualquier comisión fallera en la que pueda producirse, que ojalá no sea así, una situación de abuso o agresión, no solo tenemos que pensar en las agresiones sexuales, también las situaciones de abuso son tremendamente ofensivas para las mujeres, sepan cómo reaccionar ante estas situaciones”, ha explicado el concejal de Protección Ciudadana en declaraciones ante los medios de comunicación.

Además, el Ayuntamiento de València intensificará la protección de espacios patrimoniales como la Lonja mientras que alrededor de 600 bomberos velarán por la seguridad, en este caso concreto, durante la Nit de la Cremà.