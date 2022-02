Visto bueno a las medidas anti-COVID de Fallas con advertencia: "Si aumentan los casos, deberán ser revisadas"

Las próximas Fallas de València tendrán su primera prueba de fuego este próximo domingo con la tradicional Crida, que sirve anualmente de pistoletazo de salida para las fiestas josefinas. A última hora de la tarde, miles de valencianos y de valencianas se concentrarán en el entorno de las Torres de Serranos para escuchar el primer discurso de la Fallera Mayor de València, Carmen Martín, quien hará un previsible llamamiento a disfrutar de las fiestas josefinas guardando el cumplimiento de las correspondientes medidas anti-COVID. Precisamente, estas restricciones acordadas entre el Ayuntamiento de València, la Generalitat y la Delegación del Gobierno en València han recibido hoy el visto bueno de epidemiólogos de la talla del investigador de la Fundación FISABIO, Salvador Peiró.

En declaraciones a Onda Cero, Peiró ha valorado positivamente que la mascarilla sea necesaria en actos multitudinarios – Crida, Mascletà, Ofrenda – a pesar de que el Ayuntamiento de València prescinda del control de aforo. “Los casos tendrían que bajar mucho durante los próximos días y, en principio, se espera que bajen mucho”, ha anticipado el epidemiólogo e investigador de FISABIO. No obstante, Salvador Peiró ha querido hacer un llamamiento a la prudencia ante un poco probable repunte de los contagios de coronavirus en la capital valenciana. “Si nos estancamos en la bajada o si tenemos algún ‘diente de sierra’ – subidas y bajadas consecutivas –, habría que repensar estas medidas pero, de momento, reitero que sí, que las medidas son adecuadas a este momento”, ha enfatizado en declaraciones a esta emisora de radio.

Siguiendo esta misma línea, Salvador Peiró – uno de los asesores del president de la Generalitat, Ximo Puig, en materia de COVID-19 – ha considerado satisfactoria la eliminación, a partir de la próxima medianoche, del Pasaporte COVID en la amplia mayoría de aquellos espacios cerrados de la Comunitat en que se exigía hasta ahora. “Yo creo que el Pasaporte COVID no ha hecho nunca ningún papel en términos de transmisión. Sí que, en un primer momento, ayudó un poco a que algunas personas se vacunaran. Me parece bien que lo retiren porque es una incomodidad y no tiene valor”, ha opinado el epidemiólogo e investigador de FISABIO, Salvador Peiró.