Carolina Darias, ministra de Sanidad, sobre cuándo se acabarán las mascarillas en exteriores: “Pronto”

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha reiterado este jueves que la mascarilla "pronto" dejará de ser obligatoria en espacios exteriores, aunque no ha querido concretar cuándo. "La mascarilla ha cumplido el papel que teníamos claro que tenía que cumplir", ha defendido en rueda de prensa tras visitar el vacunódromo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Por su parte, el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido que él apuesta por mantener la mascarilla de momento como "símbolo" de que la pandemia no ha terminado y ha remarcado: "Que no sea una obligación no quiere decir que no sea recomendable en espacios donde no se puede mantener la distancia".

FALLAS

Puig también se ha pronunciado, a preguntas de los medios, sobre la celebración de las Fallas."Evidentemente, no van a ser unas Fallas con absoluta normalidad", ha dicho el 'president', al tiempo que ha reiterado que la Comunitat se encuentra en "un proceso claro de estabilización" sanitaria y ha asegurado que lo avalan "todos los indicadores". "Es obvio que no estamos en la superación definitiva de la pandemia, pero estamos mejor y en condiciones de celebrar Fallas", ha aseverado.

En este escenario, ha destacado la "exitosa" experiencia de las pasadas Fallas de septiembre, con toque de queda y sin grandes 'mascletaes' ni castillos de fuegos artificiales diarios. También ha defendido que unas fiestas así "ayudan a la recuperación emocional en estos momentos".

Ahora, el 'president' ha indicado que se abre un periodo en el que la Conselleria de Sanidad estará en contacto con los ayuntamientos y con el sector de la fiesta. "Estaremos en contacto", ha dicho, aunque no ha concretado cómo va el proceso a menos de un mes del calendario fallero.

HISTORIA CLÍNICA EUROPEA

El 'president' y la ministra también han visitado las instalaciones del Hospital Clínico Universitario de València, donde han presenciado una demostración del funcionamiento de la Historia Clínica Electrónica Europea (HCEE) que actualmente se está implementando en el departamento de salud Clínico-Malvarrosa, y en breve se irá extendiendo al resto de las áreas sanitarias.

La Comunitat Valenciana es la primera comunidad autónoma en desarrollar y poner a punto los aspectos técnicos y organizativos para integrarse en este proyecto, que permite al sistema sanitario acceder a un resumen de la historia clínica de los ciudadanos de cualquier país europeo que requieran de atención no programada.

La HCEE recoge información sobre los tratamientos, vacunas, alergias, diagnósticos e implantes, lo que permite mejorar la eficacia y calidad de la asistencia sanitaria, disminuir la repetición de pruebas y exploraciones y evitar errores de diagnóstico o de prescripción de tratamientos.

Además de la consulta por profesionales, el proyecto permite que cada persona pueda descargarse el Resumen del Paciente Europeo (una versión estandarizada en inglés de la historia clínica) y llevarlo consigo si tienen pensado viajar para presentarlo en el caso de que necesite asistencia sanitaria. En la Comunitat Valenciana también está operativo este servicio, de forma que desde mayo de 2021 ya se han descargado 16.546 informes.