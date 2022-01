Cambios en la EMT: dos nuevas líneas circulares y paradas con nombres renovados

La red de la EMT contará, a partir del próximo mes de febrero, con dos nuevas líneas circulares: la C2 y la C3, que se unirán a la ya existente C1, que atraviesa buena parte del centro comercial e histórico de la ciudad. Por una parte, la línea C2 surgirá de la fusión de los actuales recorridos 79 y 80 – Circular Gran Via – y, por otra parte, la línea C3 aparecerá de la unión de los actuales recorridos 89 y 90 – Circular Ronda Trànsits –. Se trata de la principal novedad que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València ha dado a conocer hoy con motivo del inicio del 2022, una reordenación de líneas que, según el Consistorio, ha sido consensuada tanto con comerciantes como con vecinos y vecinas en el marco del Consell Consultiu de l’EMT.

“Lo que queremos hacer es que la red sea mucho más comprensible e intuitiva”, ha defendido el presidente de la EMT y concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, en una rueda de prensa celebrada esta misma mañana. “De hecho, como sabéis, muchas personas ya se refieren a ellas como las “líneas circulares” de manera informal”, ha puesto en valor Grezzi en declaraciones ante los medios de comunicación. Ahora bien, estos cambios no serán repentinos sino que aparecerán acompañados de una fase de transición en que los autobuses mostrarán los números de las líneas antiguas y de las líneas nuevas al mismo tiempo, así como de diferentes acciones informativas tanto en marquesinas y en paradas como con personal técnico a bordo de los buses.

No obstante, esta no será la única modificación que vivirá la red de la EMT durante este año. A ello, cabe añadir que el 25% de las actuales paradas modificarán su actual denominación para hacer referencia a espacios de interés cercanos y paradas de tranvía próximas – en vez de los cruces y esquinas en que se encuentran ubicadas, como ocurre ahora –. Además, los autobuses mostrarán a partir de ahora únicamente su destino – y no el origen, como ocurre en la actualidad – y se ampliará el tamaño de la letra de los carteles informativos de las marquesinas, unas infraestructuras que completarán su remodelación durante los próximos meses en el conjunto de barrios y distritos de la capital valenciana.

“Queremos, sobre todo, renovar y simplificar la información porque, al final, el uso y el mejor entendimiento de la red es fundamental para las personas usuarias”, ha afirmado la directora gerente de la EMT, Marta Serrano. Serrano ha querido enfatizar que esta serie de iniciativas serán puestas en marcha con una especial atención a los ciudadanos de edad avanzada. “Para todos los perfiles, pero, especialmente, para las personas mayores”, ha valorado en declaraciones ante los medios de comunicación.

EMT, pasajeros y pandemia

El número de pasajeros de la EMT desciende con las olas de COVID y aumenta posteriormente con la normalización de la transmisión de coronavirus. Es la conclusión a la que ha llegado y explicado hoy el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, tras el crecimiento de pasajeros en Navidad y su descenso, ahora, en plena sexta ola de la pandemia, según ha explicado. “Se está recuperando, obviamente, pero, a medida que tenemos nuevas olas, va bajando [el número de pasajeros] conforme al incremento de casos y pequeñas restricciones que puede haber”, ha reflexionado el también presidente de la EMT. “Si aterrizamos un poco el número de contagios y van bajando, se recupera la actividad y hay un crecimiento importante [del número de viajeros]”, ha explicado Grezzi.