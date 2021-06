El Ayuntamiento inadmite el escrito de Camps que exigía el desarrollo del PAI del Grao

El Ayuntamiento de València ha resuelto inadmitir el escrito del expresident de la Generalitat Francisco Camps en el que pedía desarrollar el PAI del Grao y exigir a los promotores pagar las cargas que debían repercutirles por las avenidas que integrarían el circuito urbano de Fórmula Uno. Según la resolución municipal el escrito presentado por Camps el pasado día 7 de mayo ha sido inadmitido por inexistencia de acción pública y falta de legitimación. Camps reclamaba la ejecución y cumplimiento del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat, firmado el 28 de septiembre de 2007, que se le informara de los responsables de su ejecución y que se le considerada personado en todos los expedientes que puedan existir en relación al cumplimiento del citado convenio.

La concejala de Desarrollo Económico, Pilar Bernabé, ha dado cuenta de esta resolución que, a su juicio, "deja en evidencia la pretensión del PP de convertir València en el campo de batalla orgánico". Bernabé ha lamentado que mientras el Ayuntamiento "trabaja para dar respuesta a la crisis de la Covid y se ha convertido en un referente en la gestión sanitaria, social y económica, en el PP siguen buscando liderazgo a costa de generar incertidumbre". La edil ha pedido al PP que "deje de utilizar València para que sus dirigentes hagan campañas personales y sitúe como prioridad a los valencianos y valencianas. Asimismo, ha señalado que el PP "debería pedir perdón por el lastre que ha supuesto para la ciudad el Circuito de la F1" y que podría "costar a las administraciones más de 45 millones de euros".

Según consta en la resolución remitida por el Ayuntamiento, se inadmite la solicitud de Francisco Camps por no resultar de aplicación al Convenio la acción pública en materia urbanística y carecer de legitimación. "En el presente caso, el solicitante alega acción pública para exigir el cumplimiento de un Convenio Urbanístico, sin embargo es claro y notorio que un Convenio aunque fuera Urbanístico no tiene el carácter un instrumento de planeamiento ni de ordenación territorial, por ello, no puede verse amparado por la acción pública en materia urbanística", aclara. Igualmente, acuerda "desestimar la solicitud de personación en todos los expedientes que puedan existir en relación al cumplimiento del citado Convenio, por no tener la condición de interesado en base a lo argumentado en el fundamento de derecho segundo". "Para personarse en un expediente quien lo solicita ha de tener la condición de interesado y esta no la tiene puesto que no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos a los que se refiere el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), especifica. Establece asimismo "informar del grado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Ayuntamiento de Valencia en virtud del Convenio de Colaboración con GTP, el 28 de septiembre de 2007, en virtud del derecho de acceso a la información reconocido a cualquier persona que ostente capacidad de obrar, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno".