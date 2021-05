El Ayuntamiento estudiará soterrar la Ronda Norte a su paso por Benimaclet

El concejal de movilidad, Giuseppe Grezzi, considera que el proceso actual de diseño del PAI de Benimaclet Este es un momento ideal para comenzar a plantearse un proyecto como éste, que han pedido algunos colectivos de Benimaclet. El edil ha recordado que la Ronda Norte “supuso una herida entre la zona periurbana agrícola de este barrio y la huerta de Vera, creando una barrera”. Grezzi ha señalado que el anteproyecto “estudiará las características constructivas y el coste económico de hacer ese soterramiento”. Ha añadido que “estamos hablando de una ronda en la cual, si queremos recuperar y ajardinar la parte superficial, hay que construir un túnel bastante profundo y estudiar las pendientes necesarias”, de manera que haya suficiente capa de tierra como para permitir la plantación de vegetación de cierto porte.

Está claro que una infraestructura de esta envergadura costaría muchos millones de euros. El ámbito de actuación del proyecto iría entre la rotonda de la Torre Mirador situada a la entrada a València por la carretera de Barcelona, y la que se encuentra junto a la avenida Alfauir y Alboraya. Respecto a su financiación Giuseppe Grezzi ha dicho que “en su momento habrá que ver quién lo hace y lo paga de acuerdo con las competencias de cada administración y la propiedad de los terrenos afectados, en el marco del desarrollo del PAI de Benimaclet”.

Disgusto en el PSPV-PSOE

El PSPV-PSOE ya ha mostrado su descontento por el anuncio de Grezzi, que califica de "elititista y discriminatorio para otros barrios de la ciudad". En este sentido el concejal socialista Borja Sanjuán ha dicho que "la solución que demos a la Ronda Norte tiene que ser conjunta y no dejar fuera a otros barrios como Torefiel o Benicalap, que no son de segunda", "Un ayuntamiento progresista -ha dicho Sanjuán- no puede ser nunca excluyente ni elitista y plantear soluciones para barrios de primera y de segunda, eso no va en consonancia con el Gobierno del Rialto".

Carril bici de Tres Forques

Por otra parte el concejal de movilidad también ha anunciado que el Ayuntamiento licitará en los próximos días la redacción del proyecto de construcción del carril bici previsto en la avenida de Tres Forques. Giuseppe Grezzi ha explicado que se creará un carril unidireccional en cada sentido, y que la obra se aprovechará también para mejorar la conexión a pie entre ambos lados de la avenida. En este sentido, el edil ha dicho que se crearán nuevos cruces semafóricos y al menos tres pasos para peatones.

La redacción del proyecto de esta nueva plataforma ciclista saldrá a licitación por 50.000 euros. Tanto este contrato como el del anteproyecto del soterramiento de la Ronda Norte en Benimaclet –que costará 15.000 euros- se pagarán con cargo a la modificación de créditos que aprobará el pleno del Ayuntamiento de este jueves con el fin de incorporar al presupuesto municipal de este año casi 47 millones procedentes de los remanentes de tesorería de 2020.