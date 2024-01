La UPV coordina un proyecto con el que Europa aspira a reducir la hegemonía de Asia y EEUU en realidad extendida

La Universitat Politècnica de València está coordinando el proyecto XR2 Industry (Tailoring eXtended Reality to Industry's Needs), un consorcio continental que trabaja para potenciar el ecosistema tecnológico europeo con el objetivo de reducir la actual hegemonía de Asia y Estados Unidos en realidad extendida.

El consorcio trabaja para crear una plataforma europea de realidad extendida (XR) de referencia a partir de la generación de una versión novedosa del Lynx-R1, el primer casco de realidad extendida europeo que es competencia de otros cascos de empresas como Microsoft, Apple o Meta, según ha informado la institución académica en un comunicado.

El proyecto, de una duración de tres años, reúne, junto al LabLENI UPV, a otros siete miembros de reconocido prestigio internacional en el ámbito: SupportSquare (Bélgica), Altheria Solutions (Bélgica), Flux50 (Bélgica), Funding Box Accelerator (Polonia), TKorp (Francia) y Linder and Maoui Law Firm (Bélgica).

A nivel de objetivos, XR2 Industry está escalado en tres etapas: la primera, la mejoras a nivel hardware de la futura versión del casco Lynx-R1; la segunda, el desarrollo de una plataforma software de XR adaptada a las necesidades de desarrolladores, investigación e industria y, en tercer lugar, el desarrollo de proyectos y casos de uso de relevancia para la futura hegemonía europea en materia de XR.

Estas etapas están siendo implementadas bajo un esquema de financiación en cascada que conlleva el lanzamiento de convocatorias de proyectos y al cual pueden presentarse tanto empresas como centros de investigación, ha indicado la UPV.

En concreto, además de la coordinación de todo el proyecto, la labor del LabLENI UPV es la medición del impacto de la nueva versión del casco en los trabajadores de la industria 5.0 y la evaluación de su aceptación e integración en los procesos industriales.

Para conseguir finalizar con éxito el proyecto, Mariano Alcañiz, director del LabLENI UPV, incide en diversos aspectos de relevancia de XR2 Industry que están en manos de la UPV.

"Uno de ellos es vigilar y dotar de una adecuada ergonomía cognitiva y física a todas las aplicaciones que se hagan en realidad mixta, que es un aspecto al que no se suele prestar la debida atención. Para conseguir aplicaciones que me permitan realmente interaccionar de manera mixta con el mundo físico, con la voz, con los gestos, con la mirada, es fundamental que no haya interferencias a nivel de visión o de gesto. Este es un aspecto clave si queremos, como se suele decir, que la realidad mixta entre en mainstream, que como ha ocurrido con los relojes inteligentes, las gafas inteligentes estén metidas en nuestro día a día", ha detallado.

REDUCCIÓN DE COSTES

A nivel de reducción de costes, Alcañiz indica que está "ampliamente demostrado que, cuando en las líneas de producción se utiliza realidad mixta, se produce a menor coste con mayor calidad. Así lo atestiguan proyectos que tenemos en el LabLENI con Forvia, con Stadler, etc.".

En cualquier caso, pese a que el proyecto está "en principio muy enfocado a lo que es industria 5.0", su dimensión y alcance trascienden el ámbito. "Se ha demostrado que la realidad mixta sirve para formación, para producción... Nuestra línea de trabajo inicial es industrial, pero la XR tiene muchas aplicaciones. A nivel quirúrgico, estamos pensando ya en un proyecto de aplicación para planificación quirúrgica y guiado de cirujanos en tiempo real utilizando realidad mixta, que es una tecnología que también tiene aplicaciones de impacto en otros sectores, como por ejemplo uno que para España es muy importante, el turismo", ha indicado.

Financiado con más de 9 millones de euros, XR2 Industry se enmarca en las acciones de Horizonte Europa, el programa marco de investigación e innovación (I+I) de la Unión Europea para el período 2021 -2027.