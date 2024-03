El SanSan Festival de Benicàssim inaugura la temporada de festivales

El SanSan Festivalde Beicàssim siempre es un festival que promete. Y es que su décima edición llega con muchas sorpresas. Durante los días 28, 29 y 30 de marzo los diferentes escenarios del recinto acogerán más de 50 actuaciones de artistas nacionales e internacionales.

Artistas nacionales e internacionales

Este año el plato fuerte internacional llega de la mano de Two Door Cinema Club. Los irlandeses aterrizarán en Benicàssim para presentar su último disco 'Keep on Smiling' y por supuesto, a inundarnos con la energía habitual de sus directos, gracias a grandes hits como 'What You Know' o 'I Can Talk', canciones reconocidas mundialmente que siguen reventando las pistas de baile de discotecas y festivales.

Siguiendo con la parte alta del cartel, encontramos a uno de los grupos más queridos y consolidados de nuestro país, Amaral. El mítico dúo formado por Eva Amaral y Juan Aguirre, se encuentra celebrando su 25 aniversario este año y desde el SanSan no queríamos perder la oportunidad de seguir festejando junto a ellos todas las canciones e himnos que tanto han marcado a toda una generación.

Arde Bogotá soltarán a los perros y desplegarán todo su repertorio de hits con el que andan arrasando allá donde van. Su segundo álbum de estudio 'COWBOYS DE LA A3' ya es uno de los discos del año de nuestro país y con él han demostrado ser imparables. Por otro lado, es incuestionable que Viva Suecia se ha convertido a día de hoy en una de las bandas del momento. En 2024 repetirán, este año como cabeza de cartel, tras haber sido uno de los grandes conciertos que hicieron que la edición de 2023 fuera inolvidable. Esta edición también queremos que sea inolvidable y por ello, tampoco podía faltar en el cartel la banda más importante del pop rock español actual, Vetusta Morla nos visitarán en la continuación de su gira 'Cable a Tierra' ofreciendo, como es costumbre, un impecable show repleto de himnos y canciones que han marcado un antes y un después en la música. La sorpresa final nos la traerán La Oreja de Van Gogh, el grupo formado hace más de 25 años en Donosti y que continúa a día de hoy siendo uno referentes del pop español, con incontables números 1, más de 50 discos de oro y de platino y un Grammy Latino a Mejor Álbum Pop en 2006 gracias a su mítico disco 'Guapa' así como innumerables giras nacionales e internacionales entre muchas otras cosas.

Además el cartel cuenta con artistas como Fuel Fandango, Ángel Stanich, DePedro, Iván Ferreiro, Álvaro de Luna, Ginebras, La La Love You, Veintiuno, Mr. Kilombo, Shinova, Despistaos, La Casa Azul, Peces Raros, Travis Birds, Natalia Lacunza, Sexy Zebras, Rocío Saiz, Ninhodelosrecaos, La Élite, La Paloma, Judeline, Morreo y Colectivo Panamera.

Artistas emergentes

Como cada año, también habrá cabida para las propuestas más emergentes pero con mucho potencial, como los jovencísimos Nadie Patín, Morochos, Suu Emlan, Karavana, Eva Mcbel o Gilipojazz. Propuestas de diferentes estilos pero igual de frescas que seguro que sorprenderán a todos los asistentes.

Novedades en el décimo aniversario

Para los más disfrutones vuelve la carpa SanSan Club y en la décima edición, el SanSan Festival contará con una capilla, la SanSan Chapel en la que el artista Rayden oficiará bodas haciendo de cura, papel que, por cierto, no es la primera vez que desempeña ya que en alguno de sus videoclips ya se ha vestido con sotana. Para acceder a la capilla, será necesario registrarse previamente a través un link que será publicado tanto en las redes de Rayden como en las del festival.

SanSan Festival 2024 promete ser una edición inolvidable, pensada y diseñada para que el público disfrute plenamente de la experiencia musical con todas las comodidades posibles.