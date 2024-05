'Manual para seres maravillosos', lo último de Maldita Nerea, este viernes en Valencia

'Manual para seres maravillosos' es lo último de Maldita Nerea. La banda murciana, que lleva décadas dándonos buena música, actuará este viernes en la Sala Moon de Valencia en un concierto en el que no faltarán las canciones del nuevo álbum y las que ya son himnos para varias generaciones como 'El secreto de las tortugas', 'Un planeta llamado nosotros', 'Tu mirada me hace grande' o 'Cosas que no se pagan con dinero'.

Un reencuentro con el público valenciano, una cita ineludible para su legión de 'tortugas' y para todos aquellos que todavía no les han podido ver en directo.

¡Escucha la entrevista completa en el podcast!