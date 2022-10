Carles Peris:" Pedimos la suspensión automática de importaciones de países que no puedan garantizar la seguridad fitosanitaria"

De acuerdo con los datos recabados por La Unió, los países de Mercosur (Brasil, Argentina y Uruguay) acaparan el 60% del total de interceptaciones en los nueve primeros meses del año. Brasil pasa de las 10 acumuladas en 2021 por estas fechas a las 63 de este (+530%), Argentina de 5 a 8 (+200%) y Uruguay cuatro por ninguna del pasado año. También añade Colombia, asociado de Mercosur, con tres interceptaciones este año por una el pasado.

En el caso de Sudáfrica, desciende en número de interceptaciones, pero "comenzó en septiembre el grueso de sus exportaciones y ha suspendido las exportaciones de naranjas de sus zonas con plagas, aunque no de las otras". No obstante, según La Unió, pese a suspender esos envíos, "aún acumula 16 interceptaciones en lo que llevamos de año, cuatro de ellas en septiembre, lo que demuestra una vez más que no cumple con sus compromisos".

De esas 16 interceptaciones, 13 corresponden a la Phyllosticta citricarpa, hongo que provoca la temida enfermedad de la Mancha Negra de los cítricos. En este sentido, desde La Unió se reclama un aumento de las exigencias y los controles en origen, ya que se están disparando las detecciones por este hongo.