Caixa Popular inicia la distribució dels Bons Comerç a València

L'Ajuntament de València, en col·laboració amb Caixa Popular, ha llançat la nova edició del Bo Comerç VLC 2024, una iniciativa clau per a impulsar el comerç local i fomentar la dinamització de l'activitat económica.

Des del 2 de setembre, els ciutadans que van resultar guanyadors del sorteig realitzat per a assignar els 27.482 bons ja poden començar a recollir-los en les oficines de Caixa Popular. L’entitat financera és l’encarregada de la distribució d'aquests bons en l'horari d'obertura de les seues oficines situades a la ciutat de València.

El bo, una vegada adquirit per 50€, té un valor de 100€ i podrà ser utilitzat fins al 31 d'octubre de 2024 en comerços locals de la ciutat de València adherits a la campanya.

En aquesta campanya, s’han reservat 400 bons per a persones majors de 65 anys, els quals podran acudir directament a les oficines de la Cambra de Comerç de València, al carrer Poeta Querol 15, entre el 2 i el 30 de setembre per a adquirir-los. Aquest procés serà presencial, garantint així que aquells que no tenen accés a internet també puguin beneficiar-se de la campanya.

Per a qualsevol incidència o consulta sobre el procés d'adquisició i ús del bo, Caixa Popular ha habilitat un servei de consulta gratuïta del saldo a través de la web www.tutarjetaregalo.com, que s'actualitzarà diàriament. A més, els ciutadans poden dirigir-se al servei d'atenció de l'Ajuntament de València o a la Cambra de Comerç per a resoldre qualsevol dubte.

Amb aquesta nova edició del Bo Comerç VLC 2024, Caixa Popular reafirma el seu ferm suport al comerç local, facilitant l'accés a aquests bons que no sols promouen el consum en botigues de proximitat, sinó que també impulsen el dinamisme econòmic de València.

Parlem amb Vicent Vengut, responsable de Comerços i Autònoms de Caixa Popular.