La plantilla de Thyssenkrupp Galmed reclama un proyecto empresarial sostenible más allá de las ayudas públicas

El Comité de Empresa de Galmed reclama "la implicación de más administraciones para salvaguardar el empleo", además, traslada a los representantes de la empresa que "no se entendería que pierda capacidad productiva y la oportunidad de mejorar en competitividad, por una visión miope de maximizar beneficios a corto plazo". Añaden que "persistir en la deslocalización sería un alarde de irresponsabilidad social corporativa".

La gigafactoría no se niega a seguir negociando, pero, continúa con la idea de cerrar y deslocalizar la producción como ya anunció en noviembre del año pasado. Antonio Monferrer, presidente del Comité de Empresa, explica que han existido "conversaciones" entre representantes de la dirección venidos de Alemania y el Comité de Empresa, donde "ha quedado de manifiesto que los encuentros no han tenido el impacto que se esperaba". Según traslada la propia empresa están en "vía muerta", puesto que las negociaciones "no las considera satisfactorias".

La plantilla sigue manifestándose, la última huelga de 24 horas tuvo lugar el día 4 de abril, desde las 22:00h hasta el 5 de abril, siendo "masiva", según describe Monferrer. Además de darse también concentraciones a las puertas de la factoría, aprovechando la llegada de responsables de Galmed, informa Monferrer. Ven primordial defender la reindustrialización de la comarca, y el empleo sostenible y de calidad.