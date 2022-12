Todo listo para el decisivo Saguntino - Rayo Vallecano de Copa del Rey

Después de semanas de espera, de compra de entradas, de nervios entre la afición... El gran día, finalmente, ha llegado ya. La Copa del Rey pasa hoy miércoles por El Camp de Morvedre con el esperadísimo encuentro entre el Atlético Saguntino y el Rayo Vallecano en el Nou Camp de Morvedre, a partir de las 19:00 horas. Antes, aficionados y aficionadas dispondrán de fan zone romana desde las 13:00 horas con comida, bebida, música y compra de camisetas y de bufandas. El técnico del Atlético Saguntino, Gerard Albaladejo, quita hierro al partido y muestra, sin dudar, su confianza en la plantilla de los de Morvedre.

"Una vez te metes en materia, es un partido normal de once contra once", ha explicado Albaladejo en la rueda de prensa previa al encuentro. "Hemos valorado lo que creemos que hace muy bien el Rayo y lo que creemos que no hace tan bien para intentar sacar partido de esas cosas", ha detallado el técnico del Atlético Saguntino. "Al final, es lo de siempre: que los jugadores lleguen físicamente bien preparados, sepan que tienen que hacer en el campo y tengan las ideas claras", ha resumido Albaladejo, confiado en su plantilla, en declaraciones ante los medios de comunicación.

Por cierto que el entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, ha mostrado abiertamente en rueda de prensa su temor ante las fortalezas del Saguntino. "No hemos tenido mucha suerte con el rival porque es un rival que, en casa, nunca ha perdido esta temporada", ha reconocido el técnico de los de Vallecas. "Es un campo, además, con unas condiciones especiales porque es muy, muy estrecho", ha añadido Iraola en la rueda de prensa previa al partido de hoy. Al final, hay que adaptarse a esas condiciones porque, además, en casa ellos son muy fuertes", ha afirmado el entrenador del Rayo Vallecano horas antes de su cruce con el Saguntino.