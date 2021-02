Sagunto irá al juzgado contra los espigones de Costas para estabilizar el litoral de Almenara y La Llosa

Este informe concluye que «previsiblemente las obras contempladas en el proyecto van a tener efectos erosivos y generarán nuevos desequilibrios sedimentarios en las playas de Sagunt, y que serán mayores y alcanzarán más al sur que las afecciones que se han tenido hasta el momento». El informe también resalta que la intervención también afectaría a las playas de Canet d’en Berenguer y Sagunto, porque «si se actúa ahora en un solo tramo, será necesario actuar muy probablemente en los tramos más al sur, adoptando posiblemente soluciones tampoco idóneas, propagando el problema».

El alcalde ha destacado que el informe técnico «acredita que sigue habiendo un riesgo para nuestras playas y que el Ministerio no ha tomado las medidas correspondientes para protegerlas». Darío Moreno también ha recordado que el Ministerio prometió presentar un proyecto de actuación para las playas de Sagunto a finales de 2020 o principios de 2021, y aún no lo ha hecho: «Estamos en febrero y seguimos sin haber visto ese proyecto definitivo para nuestras playas. Esto coloca al Ayuntamiento en una situación en que no tenemos más remedio que continuar hacia adelante con el proceso judicial, con la demanda contra el proyecto de las playas de Almenara, como una medida de presión y para intentar proteger los intereses de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Esperamos que Costas reconsidere y nos presente cuanto antes ese proyecto, pero mientras tanto, nosotros tenemos que seguir adelante con la acción judicial defendiendo nuestros intereses».

El delegado de Playas del Ayuntamiento de Sagunto, Roberto Rovira, ha destacado la preocupación de todos los partidos políticos y de la Asociación de Vecinos de Almardá y de Acció Ecologista Agró, ante las posibles consecuencias negativas para nuestro litoral: «El Ministerio, a través de la Demarcación de Costas, sigue sin ser claro sobre los efectos negativos sobre nuestra costa y sigue sin dar soluciones en su

conjunto a toda la costa. Seguimos pensado que la actuación de estabilización ha de ser de manera conjunta con un proyecto integral y no por partes, más aún cuando el propio Ministerio obvia los posibles efectos negativos».

El concejal también ha destacado que el Ministerio «sigue sin aprobar el proyecto que afecta a nuestro frente litoral incumpliendo el compromiso de tenerlo para este pasado mes de enero. Al Ayuntamiento no le queda otra alternativa que seguir defendiendo los intereses de nuestro territorio además de en el ámbito político, también en los tribunales