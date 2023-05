INCLUSIÓN Y SOLIDARIDAD

Sagunto celebra la II Jornada Insproject

El viernes 12 de mayo se celebrará la II Jornada Insproject en la plaza Cronista Chabret a partir de las 17 horas. Este evento será en formato de puertas abiertas y con el objetivo principal de que se convierta en un espacio de visibilización, convivencia e intercambio de experiencias para todas las personas, dado que la intención es conseguir que, personas con y sin discapacidad puedan compartir un día de actividades socio-culturales. Esta jornada cuenta con la colaboración del departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sagunto. El presidente de Insproject Adolfo Pablos ha destacado que esta jornada está abierta a toda la sociedad en general: «Es abierta a todas las personas que quieran venir para practicar la inclusión y espacios igualitarios a través de talleres, juegos actividades culturales, deportivas, lúdicas.» Además, ha explicado que este año van a realizarse algunos cambios con respecto al año pasado, no solo van a estar los talleres centrales en la plaza, sino que a su alrededor habrá actividades durante toda la jornada, para quien no quiera hacer ese taller pueda seguir haciendo actividades. Los talleres que se realizarán serán: de juego corporal a las 17:30, de zumba a las 18:15, de inteligencia emocional a las 19:00 y de meditación a las 19:45. Por otro lado, también se realizaran actividades durante toda la tarde, como son: huerto urbano, pinta caras, atrapa sueños, ocio terapéutico textil y juegos tradicionales. Además, también se harán sorteos y rifa solidaria. La vicepresidenta de Insproject, Xusa Arrufat Alcodori ha reivindicado la inclusión de las personas con discapacidad dentro de la vida social «parece que en nuestro pueblo no existen las personas con discapacidad, no las vemos, tienen sus espacios muy cerrados, porque a veces es necesario que tengan sus espacios. Entonces, en esta jornada lo que queremos es tomar las calles, que la gente vea, que conozca lo que hacemos y a todas las personas que vivimos en el pueblo, con o sin discapacidad, y que convivimos». En esta entrevista nos lo cuentan todo.