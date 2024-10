El Fertiberia BM se impone ampliamente al BM Lanzarote Ciudad de Arrecife

La jornada deportiva deja, una semana más, resultados deportivos muy variados en El Camp de Morvedre. Las mejores noticias, en esta ocasión, llegan desde el Fertiberia Balonmano, que ha vencido ampliamente al Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife por 32-25 a favor de los 'rojiblancos'.

"Muy, muy contento porque los chavales se merecían ya una victoria así, por fin, de cierta tranquilidad y de cierto dominio de los timings", analiza el entrenador del Fertiberia Balonmano, Toni Malla. "Creo que lo han hecho muy bien", insiste Malla en declaraciones posteriores al encuentro.

Fútbol: Derrota del Saguntino y empate del Acero

Malas noticias, esta jornada deportiva, para el Atlético Saguntino. Los 'romanos' han sufrido derrota por 1-0 frente al Castellonense, con una tarjeta roja incluida para Kike Torrent en el minuto ochenta y dos. El técnico saguntino, José Reyes, confía en que esta derrota sea únicamente un bache puntual.

"Los chicos están haciendo un temporadón, un inicio de temporada muy bueno y un trabajazo", asegura Reyes en declaraciones posteriores al partido. "Al final, tendremos partidos malos, días en los que no saldrán las cosas y días en los que el equipo no podrá ganar y perderá pero es así y no hay que reprocharles nada", valora José Reyes.

El Club Deportivo Acero, por su parte, ha firmado empate frente al Odisea Fútbol Club de Castelló. Empate a dos tantos que, en el caso de los de El Fornás, han sido obra de Román y de Iván Royo.