Exposiciones y música para arrancar la programación cultural de primavera en Sagunto

Teatro

Entre las producciones teatrales programadas para los meses de primavera se encuentran: Puertas abiertas, de Focus, que cuenta dentro de su elenco con Cayetana Guillén Cuervo; La Passió en Viu, de la compañía local Passió per Sagunt; Malvivir, de Ay Teatro, protagonizada por Aitana Sánchez Gijón; la comedia musical Maestríssimo, de Yllana; Impasse, de la compañía del municipio Camí de Nora; La Niebla, de Arden Producciones; Ai Carmela, de Teatre Micalet; La Fallera Calavera, de Floc Teatre; y el drama social La Finestra, de Bambant Teatre.

Pascua Mágica

La oferta teatral se amplía con producciones especialmente destinadas a un público infantil y juvenil con el festival Pasqua Màgica, que tendrá lugar durante los días de pascua y contará con las obras: Mi amigo Frankie, de JM Gestión Teatral; la función de magia De bruixa a maga, de Patricia Ferrero; el musical Aladdín, un musical genial, de Trencadís; y el musical juvenil 128 batecs per minut, de Albena Teatre.

Música

Por lo que respecta a la programación musical, esta temporada es muy completa y extensa puesto que además de la habitual que tiene lugar los fines de semana se suma el tradicional ciclo de música sacra Sagunt in Excelsis, que cumple este año su XVIII edición.

Así pues, dentro de la programación musical habitual los melómanos podrán disfrutar de los siguientes conciertos: El ball de les muses, del saxofonista Manolo Valls; El vent i les formes del vent, de la cantautora castellonense Eva Gómez; Castillos en el aire, de la célebre cantautora indie Travis Birds; la XVIII edición del Festival Internacional de Tango (con Walter Hidalgo, Eve Acosta, Juan Baca, Mariano Siccardi, Ginette Montenegro y Fabricio Moroni); Viva Llama, de la soprano de la ciudad Marta Estal y el barítono Giorgio Celenza; y, finalmente, Femmes d’Espagne, de la pianista Paula Coronas.

Sagunt in Excelsis

Además, la oferta musical se complementa con el ya tradicional ciclo de música sacra Sagunt in Excelsis, que este año cumple su XVIII edición y que brindará a las personas aficionadas a este género una programación diferente y variada con la actuación de gospel y jazz La espiritualidad en el jazz, de la agrupación Veus de Cambra; Stabat Mater, de la Lira Saguntina; Instruments per a lloar Santa Maria, de Ensemble Alfonsí; Aires del Nord, del Cor Almudafer; y la composición In Festo Sanctae Mariae Magdalenae, de Quinta Esencia. Hay que destacar que la entrada será gratuita y libre hasta completar aforo.

Cine

La propuesta cinematográfica de esta temporada tiene como hilo conductor en esta ocasión el periodismo, por eso se proyectarán títulos que recogen grandes hitos de la profesión desde el año 1940 a 2017, todos ellos aclamados por la crítica: Ciudadano Kane, de Orson Welles; El gran carnaval, de Billy Wilder; Salvador, de Oliver Stone; Nightcrawler, de Dan Giltroy; Spotlight, de Tom McCarthy; y The Post, de Steven Spielberg.

Exposiciones

Entre las exposiciones destaca Retrospectiva, del humorista gráfico Peridis, que podrá verse en el Centro Cultural Mario Monreal hasta el 28 de mayo. Además, los amantes del arte y la fotografía podrán contemplar: Mirant l’Afganistán, de La Tira de Dones; Sagunt, ciudad educadora, de UJI Imaginaria; L’univers marí com a inspiració, del alumnado del curso de pintura de la Universidad Popular; la muestra de arte urbano de Edu Fuzz; 25 anys dels Ludi Saguntini; y, finalmente, L’Art e(ix) del Clot, del IES Clot del Moro.

Estas y otras muchas ofertas culturales pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento de Sagunto.