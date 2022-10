La Asociación de vecinos La Victoria organiza una jornada de intercambios el domingo por la mañana

La Asociación Vecinal La Victoria (A.V. La Victoria) va a poner en marcha el proyecto Punto de encuentro. Se trata de realizar una actividad socializadora, protagonizada por las personas asociadas a la A.V. La victoria, simpatizantes, organizaciones sin ánimo de lucro de Sagunto y ciudadanía en general. La actividad tendrá lugar en la Plaza Independencia de Puerto de Sagunto, el día 6 de noviembre, entre las 10 y las 13 horas.

Esta iniciativa busca fomentar la reevaluación de los objetos en uso que han perdido valor para algunas personas y pueden ser de gran utilidad para otras. Además quieren potenciar la interacción de los usuarios en red, de forma que no necesariamente el intercambio se produzca entre dos usuarios, sino iniciar la creación de una comunidad de personas y asociaciones que quieran intercambiar cosas sin ánimo de lucro para que intercambien objetos (libros, objetos artesanales, etc.) o ayuda en la elaboración de proyectos De este modo, para participar siempre habrá que ofrecer algo a cambio. Cabe destacar que no se trata de una actividad no abierta a profesionales.

Para participar pueden enviar un mail a lavictoriareutiliza@gmail.com o llamar al 658853742