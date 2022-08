Amparo Vayá: "Una comedia clásica es un reto para Passió per Sagunt, pero también una gran oportunidad"

Més Escena a Sagunt presenta, como segundo espectáculo, para este año, la famosa obra teatral escrita por Aristófanes en el año 392 a. de C., en la que se plantea una hilarante revolución femenina, liderada por Praxágora y apoyada por otras ciudadanas atenienses para asumir el Gobierno. Aristófanes se sirvió de esta ‘revolución femenina’ para presentar su aguda crítica a los gobernantes atenienses

Esta comedia versionada por Alberto Miralles y dirigida por Amparo Vayá, será representada por Passió per Sagunt. La obra pertenece al género de la comedia griega y reflexiona sobre la participación de las mujeres en la política. Hoy Amparo Vayá nos explicaba en Más de uno Sagunto que se trata de todo un reto para el grupo local que subirá al escenario a más de 30 personas en una obra clásica en clave de comedia, algo a lo que no se habían enfrentado nunca en Passió per Sagunt.

En el texto original, un grupo de mujeres encabezado por Praxágora ha decidido que tienen que convencer a los hombres para que les cedan el control de Atenas, ya creen que podrían gobernarla mejor. Las mujeres, disfrazadas de hombres, se cuelan en la asamblea con el firme objetivo de ganar la votación.