La Policía Local de Orihuela realiza 53 puntos de control para garantizar el cumplimento del cierre perimetral de Orihuela durante el fin de semana

Ramón López, concejal de Seguridad Ciudadana, ha informado sobre el dispositivo desplegado por la Policía Local de Orihuela este fin de semana

“Durante esta semana he participado junto al Intendente Jefe, José María Pomares, en dos reuniones de coordinación del dispositivo especial con la Generalidad Valenciana, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, y los mandos del Cuerpo de Policía Nacional, Guardia Civil y Unidad Adscrita y las poblaciones de más de 50.000 habitantes” ha manifestado Ramón López, quien ha indicado que “fruto de estas reuniones hemos coordinado de manera efectiva, con la Policía Nacional y Guardia Civil, el cumplimiento del cierre perimetral en Orihuela, agradeciendo el trabajo realizado por todo el personal implicado”. La jefatura de la Policía Local de Orihuela ha destinado cada día del fin de semana a unos 65 agentes aproximadamente para el servicio ordinario y para los controles que se han montado en diferentes lugares del término municipal de Orihuela para garantizar el cierre perimetral. El viernes, 29 de enero, se establecieron 15 puntos de control, se levantaron 26 actas por cierre perimetral y por limitación horario de circulación, también 8 actas por no usar mascarillas en vehículos por personas no convivientes y se han atendieron 21 actuaciones en el ámbito familiar y social. El sábado, 30 de enero, se establecieron 20 puntos de control, se levantaron 72 actas por cierre perimetral, se han atendieron 13 actuaciones en el ámbito familiar y social y se denunció una reunión no autorizada. El Domingo, 31 enero, se establecieron 18 puntos de control, se levantaron 32 actas por cierre perimetral, se atendió una actuación en el ámbito familiar y social y se denunció una reunión no autorizada. Entre los motivos más comunes de incumplir el cierre perimetral es el acceso por parte de vecinos de poblaciones limítrofes para realizar en Orihuela las compras habituales del fin de semana. Finalmente, Ramón López se ha sumado a la iniciativa de otras ciudades quienes solicitaron a las autoridades autonómicas, que estudien la opción de realizar un procedimiento más ágil para ampliar las plantillas de la Policía Local, ya que cada día se les pide más a los municipios que controlen las medidas para la lucha contra la COVID-19, sin poder abandonar la labor habitual que estos realizan

Onda Cero Vega Baja