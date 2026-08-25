Villajoyosa avanza en las obras de mejora de sus colegios

Una de las principales es la instalación del ascensor en el CEIP Mare Nostrum, una actuación especialmente necesaria porque el colegio cuenta con dos plantas además de la baja y hasta ahora no disponía de ascensor. La obra, con una inversión de cerca de 68.000 euros, está ya en marcha y, según ha explicado el alcalde Marcos Zaragoza, está prácticamente rematada. La inversión destinada a esta actuación asciende a 67.797,43 euros.

También se está actuando en los aseos de infantil del CEIP La Torreta, con un presupuesto de 47.419,88 euros. A estas actuaciones se suma el vallado del CEIP Poble Nou, la inversión destinada a esta actuación asciende a 47.102,70 euros. Los trabajos permitirán renovar postes tubulares y paneles de malla electrosoldada verde instalados sobre las muretas de hormigón armado que delimitan el colegio, reforzando así la seguridad del recinto.