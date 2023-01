La Vila Joiosa aprueba su Plan Estratégico de Turismo 2023-2027

El Pleno de la Vila Joiosa ha aprobado hoy la presentación del Plan Estratégico y de Sostenibilidad preceptivo para el nombramiento de la ciudad como Municipio Turístico.

La oposición no ha querido obstacuilizar un plan que es "necesario" pero al que consideran “insuficiente” según lo han manifestado desde la oposición el líder del grupo popular en el plenario, Jaime Lloret que consideraba que "el Plan Estratégico reunía una serie de datos muy útiles", pero "como se ha hecho muy deprisa, se ha hecho mal", afirmaba. Criticaba Lloret que el plan "no ha contado con los partidos de la oposición". Apuntaba también Lloret, que "estas carencias y defectos son apuntados incluso por los redactores del plan". Para Lloret, "se habla poco del turismo pesquero y casi nada de Sol y Playa y de gastronomía", centrándose el documento en el Medioambiente y el Patrimonio. Valores "muy estimables", reconocía Lloret, pero que no agotan los recursos de la Vila mientras que otros "aún no pueden incorporarse a la oferta turística porque no han sido puestos en valor, como las Termas de Al·lon, por ejemplo".

A su vez, el portavoz naranja , Paco Pérez Buigues criticaba que no se haya avanzado antes en la redacción de este plan, porque la Vila está perdiendo el tren del turismo ya que "ya no figura entre los municipios turísticos reconocidos por la Generalitat" y lamenta que "no se haya trabajado nada en este plan durante tres años".

Por su parte, la edil de Turismo, Marta Sellés, minimizaba las críticas de la oposición porque “es sabido que sólo se fijan en lo negativo”, ha comentado para Onda Cero, justificando que "todo plan puede mejorarse" y alegando que "la oposición se basa en un DAFO que incorpora el propio documento, pero sólo se fija en las Debilidades y no en las Fortalezas y Oportunidades que también señala el mismo análisis". Valoraba Sellés el plan muy positivamente como una herramienta de futuro: "son muchos datos", decía la edil: "datos y datos que son muy útiles de cara a mejorar las cosas en las que tenemos que trabajar y en conocer los recursos con los que contamos". Todo ello sin olvidar que "se trata de un plan que estamos obligados a tener si queremos ser Destino Turístico Inteligente porque es un requisito de la Generalitat".

El Plan tiene una duración de 4 años y se prolongará hasta 2027