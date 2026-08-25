Siete municipios de la Marina Baixa cuentan actualmente con el reconocimiento de Municipio Turístico de la Comunitat Valenciana

El distintivo acredita que las localidades que cumplen los criterios establecidos por la Generalitat en el Estatuto del Municipio Turístico, entre estos criterios se encuentra la población turística, la oferta de alojamiento, la existencia de recursos turísticos y el peso que tiene esta actividad en la economía local. Este reconocimiento les permite acceder a financiación extraordinaria para reforzar servicios y recursos vinculados a la actividad turística.

Por categorías, Finestrat y Altea cuentan con el reconocimiento de Municipio Turístico de Excelencia. L’Alfàs del Pi y Villajoyosa están incluidos en la categoría de Relevancia, mientras que El Castell de Guadalest, La Nucía y Relleu cuentan con la categoría de Singularidad.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana son ya 85 los municipios reconocidos como turísticos, tras las últimas incorporaciones y actualizaciones realizadas durante este año.