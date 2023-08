El PSOE de La Vila reclama al gobierno local cumplir los plazos legales de entrega de documentación

Tras un pleno ordinario sin apenas ninguna intervención, el turno de ruegos y preguntas genera enfrentamiento entre oposición y gobierno local por el incumplimiento de la entrega de documentación y, principalmente, por las actuaciones realizadas en las playas

El portavoz y exalcalde socialista, Andreu Verdú, ha reclamado al gobierno popular que entregue en tiempo y forma la documentación que solicitan, y a la que no pueden acceder desde el inicio de la legislatura. El ruego llevaba aparejada un recordatorio al nuevo gobierno sobre lo que puede conllevar no cumplir los plazos. Y es que el ahora portavoz popular, Paco Pérez Buigues, mientras fue portavoz de Ciudadanos, llevó al Juzgado al anterior gobierno socialista precisamente por no entregarles la documentación en los plazos estipulados por la ley durante la pasada legislatura.

El alcalde de La Vila, Marcos Zaragoza, ha manifestado su intención de cumplir esos plazos si bien ha solicitado un poco de paciencia este mes de agosto por la ausencia, por vacaciones, de gran número de funcionarios.

Por su parte, Vox ha felicitado los dispositivos de seguridad y limpieza dispuestos por el Ayuntamiento durante las fiestas de Moros y Cristianos y ha solicitado que se revise si se cumplieron las dotaciones de emergencias. Además, ha pedido adecuar zonas de aparcamiento para los residentes que no participan en las fiestas.

Y Comprimís ha solicitado que se acondicionen las escaleras de acceso a la playa de los Estudiantes, que están en mal estado. Este punto ha tenido un conato de confrontación dado que el concejal de Playas ha respondido que se tiene previsto un plan especial para adecuar los accesos a todas las playas de La Vila, después, según ha afirmado, que el anterior gobierno no hiciera nada en ocho años. Cuestión que ha querido ser rebatida por el PSOE, algo que el alcalde no ha permitido debido a que este punto del pleno se restringe a "Ruegos y Preguntas", no contemplando debates