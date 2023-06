El PSOE exigirá a Compromís que cese a Ángela Fuster

La Secretaria General del PSOE de la ProvinciaMaite García y el Portavoz comarcal del PSOE y Secretario general de los pueblos pequeños, José Vicente Férriz, pasaban hoy por nuestros micrófonos de Onda Cero tras los episodios de la pérdida de alcaldías en Callosa y Polop.

El portavoz comarcal aseguraba que el PSOE "va a pedir que Compromís cese a la concejala de Polop", es decir, a Ángela Fuster. ha puntualizado que los dos casos son diferentes y no pueden juzgarse de la misma manera. En el caso de Callosa, la falta de acuerdo se traducía en que cada formación política se votaba a sí misma y, por tanto, la lista más votada, la del PP, conseguía la alcaldía, sin embargo, recordaba Férriz, "la lista más votada en Polop ha sido la del socialista Gabriel Fernández", que no ha podido alzarse con la alcaldía porque Compromís entregaba el voto al candidato popular, José Luis Susmozas.

Por otra parte, la Secretaria General del PSPV-PSOE de la Provincia, Maite García, asegura que "no comprendemos por qué ha sucedido esto porque la candidata de Compromís no ha dado aún ninguna explicación", dice García. "Creemos que debería dar la cara", ha continuado, porque el PSOE aceptó todas las condiciones que Compromís impuso para el pacto". En este sentido, explicaba García que "En una primera instancia el PSOE aprobó once de los doce puntos que pedía Compromís, a excepción de la primera tenencia de alcaldía", algo que luego sí aceptaron, explica la Secretaria general socialista, de manera que "el miércoles anterior al pleno de investidura el PSOE había aceptado 12 de los 12 puntos que pedía Compromís".