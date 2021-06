Primer día de Zona Azul en el Centro de La Vila Joiosa

En la Vila Joiosa se ha vivido hoy el primer día de implantación de la zona azul , la O.R.A. Sin embargo, sólo ha comenzado a funcionar, como ya se avisó desde el ayuntamiento, en la zona centro. De momento, la labor de los controladores será más informativa que de amonestación si algún conductor se olvida de dejar bien visible el consabido ticket en el salpicadero, sin embargo, se espera que la semana que viene ya estén recibidos los nuevos parkímetros y el servicio comenzará a funcionar con normalidad.

Como ya informó Onda Cero, en principio se están usando los parquímetros antiguos pero con particularidades, porque durante el proceso de pago no se admite tarjeta y se tendrá que disponer del efectivo exacto para el tiempo que se quiera contratar. Además, como novedad también respecto del servicio anterior al que estaban acostumbrados los vileros, en esta ocasión debe introducirse el número de matrícula del vehículo para el que se demanda el estacionamiento.

Aunque parece que no está anunciada en todos los parkímetros, hay habilitada una app para poder realizar el pago telemáticamente. Además, la responsable de la concejalía de Tráfico, Isabel Perona recuerda "que se ha habilitado una oficina para informar a los ciudadanos o para poder tramitar la tarjeta de residente".

"De momento, no se sancionará a los conductores" despistados que no dispongan de ticket o no lo renueven, al menos en unos días y los controladores obrarán más como informadores que como sancionadores, ha informado la edil del área, Isabel Perona