El pleno de Benidorm aprueba el proyecto básico y de ejecución del aparcamiento subterráneo de Jaime I

Las obras para la construcción de este parking se prolongarán durante 15 meses

Un proyecto que según el concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, ha recordado que las obras no han podido comenzar antes “porque el PSOE retrasó que el asunto se aprobase en el pleno”.

El pleno ha acordado asimismo por unanimidad la conformidad del Ayuntamiento con el contenido del acuerdo de cooperación para la financiación y ejecución de infraestructuras y actuaciones en el sistema de saneamiento y depuración de La Vila Joiosa, entre la Generalitat a través de la Conselleria, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), los Ayuntamientos de La Vila Joiosa, Finestrat, Benidorm y Orxeta por un importe de 18.513.000 euros.

También se ha acordado la concesión de un reconocimiento institucional a los policías locales que prestaron apoyo en los municipios afectados por la dana.

El pleno ha finalizado con cuatro puntos para dar cuenta a la Corporación de distintos asuntos, como las subvenciones no contenidas en el Plan Estratégico de subvenciones (PES), así como las últimas sentencias y autos judiciales que se han dictado en relación con el APR7 Sierra Helada

Y el grupo municipal socialista en la opsición en Benidom ha valorado esta sesión plenaria como vacía de contenido y además su portavoz Cristina Escoda ha lamentado el rechazo del Partido Popular al nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno de España que supondría una inyección económica de 3.669 millones de euros para la Comunitat Valenciana

La portavoz socialista ha hecho especial hincapié en que estos 3.669 millones de euros tendrían un impacto directo y positivo en la vida de los vecinos y vecinas de Benidorm. Escoda ha instado al PP local a abandonar el “engaño” y a no desaprovechar esta oportunidad histórica para lograr el equilibrio financiero que la Comunitat Valenciana necesita para garantizar unos servicios públicos de calidad.