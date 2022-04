Pérez Buigues acusa a Marta Sellés de cargar al ayuntamiento los gastos de un viaje a Madrid de dos familiares.

El portavoz del grupo Ciudadanos en el plenario de la Vila Joiosa, Paco Pérez Buigues, aludía a esa factura en el pasado pleno de la corporación, afirmando que incluía el pago de estancia y viaje a Madrid para asistir a la Feria Internacional del Turismo, FITUR, a dos personas no relacionadas con el ayuntamiento. En esa ocasión, Pérez Buigues no mencionaba nombres ni que fueran familiares de la concejala de Turismo vilera, Marta Sellés. Ayer, difundía, sin embargo en sus redes sociales personales el momento de su intervención en el pleno y puntualizaba que, las dos personas que no eran miembros del ayuntamiento y a los que se había pagado viaje y estancia en Madrid, eran dos familiares de Sellés, concretamente, “un familiar” y “una sobrina”.

La edil ha explicado hoy para Onda Cero que fue ella la que pagó, "aparte", la factura de su sobrina y que, "un error de la agencia de viajes, tal vez por figurar en la factura el mismo nombre", hizo que duplicaran la factura y la incluyeran también en la de FITUR.

La factura de la sobrina de Sellés, como ha comprobado Onda Cero, está fechada el 2 de marzo. La edil asegura que se ha puesto en contacto con la agencia de viajes y que esa empresa "ha reconocido que duplicaron ellos por error" la factura. LA agencia "va a devolver al ayuntamiento" el abono cobrado de más en la factura de FITUR pagada por el ayuntamiento.

Sellés, además, mostró justo después del pleno del pasado día 21, a un compañero de Pérez Buigues, la factura que justificaba el pago de su sobrina, porque imaginó "a quién se refería el portavoz de Ciudadanos".

En lo que respecta a la segunda persona no vinculada al ayuntamiento y que también figura en la factura del viaje a FITUR, la edil explica que "no es un familiar mío" y que "se le pagó viaje por trabajo, ya que iba a presentar, como así ocurrió, en FITUR, el video promocional del municipio, del que, además, es autor", concluye Sellés, que se ha mostrado muy molesta por lo que dice es una animadversión personal de Ciudadanos hacia ella.