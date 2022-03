La Marina Baixa se prepara para desembalsar agua del pantano de Guadalest

El Pantano de Guadalest tendrá que abrir sus compuertas para desembalsar agua, casi con toda probabilidad, este fin de semana o la semana que viene. Desde el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa reclaman más inversiones a la Confederación Hidrográfica del Júcar porque, indican, "si se hubiera dragado el fondo de los pantanos" en época de pocas lluvias, ahora "tendría más capacidad y no habría que desembalsar".

No será hoy cuando se desembalse agua, una decisión competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, sino en los próximos días cuando terminen de llegar las aguas de las montañas ocasionadas por la lluvia de estos días. El edil de Ciclo del Agua de Benidorm, localidad que representa el 60% del Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, explica que el pantano de Guadalest está al 90% de su capacidad por lo que "sí habrá que desembalsar agua la semana que viene o, si sigue lloviendo, incluso este fin de semana", sin embargo en el del Amadorio "no es seguro porque aun no está al límite de su capacidad", afirma José Ramón González de Zárate.

El pantano de Guadalest ha doblado en poco más de una semana las reservas, al pasar del 40 al 90 por ciento. Según los datos del Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, el pasado día 16 el volumen embalsado de Guadalest se elevaba a 4,69 hectómetros cúbicos (el 40,9% de la capacidad) y a fecha de hoy, 24 de marzo, ha subido a 10,32 hm3 (89,99%) mientras que en el caso de Amadorio se ha incrementado de 5,3 hm3 (37,28%) a 6,94 (48,78%).

Por otra parte el Ayuntamiento de Altea ha tomado una serie de medidas ante el aumento del caudal del Rio Algar una vez se produzca el desembalse. Se va a proceder al corte de viales y puentes de Sogai y Matadero por posible afección de la crecida. Como medida preventiva se procede al cierre de la ciudad deportiva por lo que quedan suspendidas todas las actividades que en ella se realizan hasta nuevo aviso.