L'Alfàs del Pi inicia la tramitación para la construcción del Centro de Día

En la mañana de hoy, viernes, se celebraba en L'Alfàs del Pi el pleno ordinario del ayuntamiento que proponía, entre otros puntos del orden del día, llevar a cabo una modificación presupuestaria para poder iniciar los trámites destinados a la construcción de un Centro de Día en el municipio. Se trata de una modificación por un total de 15.000 euros que se obtienen de pequeñas partidas presupuestarias que no se han utilizado finalmente. Con este presupuesto es suficiente para ordenar la realización de un informe de viabilidad, paso previo a la licitación, que se encargará a una empresa externa especializada.

Un procedimiento que se inicia, según el edil de urbanismo, Toni Such, "sin prisas pero sin pausa”, porque “ya no hay marcha atrás al respecto”, ha afirmado, taxativo, Such.

La propuesta se aprobaba por unanimidad.

El Centro de Día en l'Alfàs es uno de los proyectos en cartera del Gobierno de Vicente Arques para esta legislatura y ya tiene ubicación: , “en las inmediaciones de la Urbanización Belmonte”, desvelaba el edil de urbanismo y también portavoz del gobierno local.

Año Estellés

El pleno también ha aprobado las mociones del equipo de gobierno de declarar el año 2024 como ‘Año Vicent Andrés Estellés’ en conmemoración del centenario del nacimiento del poeta valenciano, así como la aprobación del Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo Sísmico, y ha autorizado el servicio de transporte regular especial de los alumnos del IES L'Arabí, para el corriente curso, son las paradas, itinerarios y horarios del servicio que proponía la concesionaria, la mercantil Movilidad S,L.

Día de la Mujer

Igualmente, el pleno ha aprobado la declaración institucional conjunta del Grupo Municipal PSOE y del Grupo Municipal PP en conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, de la que se ha desmarcado VOX.

El pleno ha respaldado, también, la propuesta del PP para realizar un estudio que permita acogerse a ayudas de la Conselleria de Vivienda para la rehabilitación integral de inmuebles.