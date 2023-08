JazzPolop arranca una nueva edición en la urbanización La Alberca de Polop

LEER MÁS Programación JazzPolop

"Bienvenidos a esta duodécima edición del JazzPolop. Las once anteriores han marcado la historia en Polop, el festival está consolidado, y esta edición no podía empezar en un sitio mejor que no fuera esta parte de Polop, en La Alberca... disfrutar del concierto de hoy, mañana habrá más en Xirles, el viernes y el sábado en Polop y esperamos que esté al gusto de todos vosotros". Con estas palabras el alcalde de Polop de la Marina, José Luis Susmozas, abría ayer una nueva edición del festival junto con la concejal de Cultura, Ángela Fuster, y el director artístico del evento, Papik Rivera.

La actuación de ayer es la primera que se produce fuera del núcleo urbano en el festival, que este año tiene como novedad su deslocalización del mismo para llevar las actuaciones a urbanizaciones y pedanías.

Esta noche la actuación tendrá lugar en Xirles. A partir de las 21 horas actuará DJ.Kebra y a partir de las 22 horas comenzará la actuación de Mamboúla Jazz Gumbo Band.